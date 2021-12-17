الجمعة 17 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد: 685 مليون جنيه موازنة مشروعات الطرق بالعام المالى الحالى

مشروعات الطرق
مشروعات الطرق

صرح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بأن إجمالي الاعتمادات المخصصة لأعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بموازنة العام المالي الحالي 2021- 2022، بلغ 685 مليون جنيه، وهي أعلى ميزانية تم تخصيصها لمشروعات لمحافظة منذ سنوات، تيسيرًا على أبناء المحافظة وخدمة خطط التنمية الحالية والمستقبلية.

وأوضحت المهندسة مرفت شحاتة، رئيس فرع هيئة الطرق بالمحافظة، أنه جارِ إسناد مشروع صيانة طريق باريس درب الأربعين بتكلفة 45 مليون جنيه، بالإضافة إلى أعمال رصف طريق «الفرافرة- النهضة» والفرافرة عثمان بن عفان، ضمن المشروع القومي "حياة كريمة"، بتكلفة تقديرية تقدر بنحو 50 مليون جنيه، واستكمال المرحلة الأولى من ازدواج طريق «الخارجة- أسيوط»، بطول 37 كم بتكلفة 295 مليون جنيه، وتعديل مسار النقب بتكلفة 125 مليون جنيه.

وفي سياق متصل، ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، واللواء محمود فاروق، مدير أمن المحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ على المتابعة الدورية للتكليفات الوزارية الصادرة، بناء على زيارة رئيس مجلس الوزراء للمحافظة الخاصة لدعم خطة التنمية، وحصر قرارات التخصيص المطلوبة بكل مركز استعدادًا لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المشروع القومي "حياة كريمة".

كما شدد على ضرورة الجاهزية وتكثيف حملات التوعية بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال التي تنطلق في 19 ديسمبر الحالي ولمدة 4 أيام، والتي تأتي بالتزامن مع رصد وزارة الصحة عددًا من حالات الإصابة بالمرض في الفئة العمرية من يوم لـ5 سنوات، وتشكيل لجان مرور للتأكد من تنفيذ قرارات مواجهة الممتنعين عن تلقي لقاح فيروس كورونا بمنافذ صرف المواد التموينية والجمعيات الزراعية والمواقف.

من ناحية أخرى، وجه الزملوط بإعداد خطة تناوب للأطباء بكافة الوحدات الصحية بالقرى لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، وتنظيم قوافل تعليمية للقرى النائية لمتابعة المستوى التعليمي للطلاب وتنظيم رحلات داخلية لمراكز المحافظة.

 

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محافظ الوادي الجديد الاعتمادات المخصصة جاري إسناد مشروع صيانة المشروع القومي حياة كريمه

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

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