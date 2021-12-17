إقبال كبير على سوق الأسماك الجديدة ببورسعيد خلال العطلة الأسبوعية

شهد سوق السمك الجديدة ببورسعيد إقبالًا كبيرًا من مواطني المحافظة والمحافظات الأخرى، وذلك خلال العطلة الأسبوعية، حيث يتكرر مشهد زيارة العديد من المواطنين من بورسعيد والمحافظات المجاورة للسوق خلال إجازة نهاية الأسبوع منذ افتتاحه.

سوق الأسماك

وتشهد مدينة بورسعيد خلال تلك الفترة توافد عدد كبير من المواطنين لزيارة المدينة الباسلة للاستمتاع بطقسها المتميز خلال فصل الشتاء، وذلك عقب تنفيذ مبادرة سياحة اليوم الواحد التي استقبلت خلال الأسابيع الماضية عددًا كبيرًا من الرحلات.

سوق الأسماك

وأشاد زائرو السوق بالأسماك المتنوعة والأسعار المتميزة، وشهدت أسعار الأسماك حالة من الاستقرار خلال الأيام الحالية، حيث تعتبر سوق الأسماك الجديدة سوقًا خدمية متكاملة لكل أهالي بورسعيد، ونقلة كبرى لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن، وتضاهي السوق الجديدة كبرى أسواق الأسماك.

سوق الأسماك

والسوق جرت إقامتها على أحدث مستوى عالمي، ويتم إدارتها من خلال شركة متخصصة في أعمال الإدارة، وتتولى الإشراف على أعمال الأمن والنظافة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة، وتجرى متابعة وإرشاد البائعين داخل السوق للحفاظ على المرافق والشكل العام للسوق.