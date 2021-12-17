الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ورفع الإشغالات بالشرقية

التعديات
التعديات

شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لإزالة عدد من الكافتريات المخالفة المقامة بدون ترخيص بإجمالي مساحة ٥٠٠م تقريبًا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها لرفع الإشغالات وأسفرت عن رفع ٤٠ حالة إشغال بمناطق متفرقة بالمدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحضور لجنة الإعلانات بالمحافظة، وقسم الإعلانات برئاسة المركز بحملة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية بناحية مدينة الحسينية وإزالة كافة المخالفات ورفع الإشغالات التي تعيق حركة المارة والسيارات على الطرق الرئيسية وكذلك اللافتات والإعلانات الغير مرخصة، وأسفرت الحملة عن ضبط ورفع عدد 16 إعلان مخالف لإظهار المظهر الجمالي للمدينة.

وفي سياقٍ متصل، قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية قسم الإزالات بإزالة سور مبنى بالطوب الدبش الأبيض على مساحة 200 متر طولي بناحية الصالحية الجديدة التابعة للوحدة المحلية قصاصين الشرق، وتم تسليم الأرض للزراعة للمحافظة عليها من أي تعديات أخرى وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

كما قامت رئاسة المركز بإزالة علامات مُعَّدة لحفر قواعد خرسانية بناحية الوحدة المحلية الظواهرية على مساحة 175 متر تقريبًا وتم تحرير محاضر للمخالفين.

كما قام رئيس حى أول الزقازيق بالاشتراك مع قسم الإشغالات بالحي وشرطة المرافق بحملة لرفع الإشغالات بشارع الفلوجة ومنطقة أبو عميرة وأسفل الكوبري العلوي وشارع فاروق وشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والحلقة وشارع الجلاء وميدان عرابي وميدان التحرير وميدان المنتزه لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين الحي. 

كما أجرى قسم الإنارة بالحي، الصيانة المطلوبة بالأعمدة والكشافات وتركيب اللمبات الجديدة وذلك بشارع الزراعة وشارع مقابر المبرز وشارع الحسينية، ومازال العمل مستمر من أجل رفع كفاءة الإنارة بشوارع وميادين حى أول الزقازيق.

وشدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على الطرق العامة والرئيسية لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وتطبيق القانون على الجميع دون تهاون.

اجراءات تحقيق تعديات سيارات محافظة بدون ترخيص إشغالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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