اعترافات 3 متهمين بقتل لص خلال محاولته سرقة سيارة بمنشأة القناطر

أدلى 3 متهمين متورطين في قتل لص خلال محاولته سرقة سيارة بمنشأة القناطر في محافظة الجيزة، باعترافات تفصيلية بارتكابهم الجريمة، وقال "ع.ن"، وشقيقه ح"، وصديقهما "ع.إ" إن الشقيقين يستأجران قطعة أرض وحولاها إلى جراج سيارات، وأن المتهم الأول خلال تواجده بالجراج لحراسته، فوجئ بالمجني عليه يحاول سرقة محتويات سيارة مركونة أمام ورشة مجاورة للجراج، فاستعان بشقيقه المتهم الثاني وتمكنا من ضبطه، وتبين أن المجني عليه كان يحاول سرقة محتويات السيارة، فاعتديا عليه بالضرب، واحتجزاه بالجراج، ثم استعانا بالمتهم الثالث الذي حضر بسيارة ملاكي، وشارك في الاعتداء على المجني عليه بواسطة "واير" حديدي، كما استخدم المتهمان قطعة حديدية تشبه السنجة.

وأشار المتهمون، إلى أنهم اتصلوا على مالك الورشة وأبلغوه بضبط لص خلال محاولته سرقة سيارة مركونة أمام ورشته، فحضر وطلب منهم تسليمه إلى قسم الشرطة، ثم انصرف لأداء صلاة الفجر، إلا أن المتهمين واصلوا اعتداءهم على المجني عليه حتى فارق الحياة، ثم وضعوا جثته بحقيبة السيارة الخاصة بالمتهم الثالث، ونقلوها لمنطقة زراعية وتخلصوا منها، ثم نظفوا مكان الحادث بالجراج، وأخفوا أدوات الجريمة بالسيارة، وأرشد المتهمون عن مكان السيارة، وتم التحفظ عليها، وضبط أدوات الجريمة.

كانت قد تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بقطعة أرض زراعية في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وتم العثور على جثة شاب به العديد من الإصابات.

وكشفت تحريات رجال المباحث، عن أن المجني عليه عاطل، حاول سرقة محتويات سيارة بجوار جراج، وتمكن 3 أشخاص يتولون حراسة وتأمين الجراج من ضبطه، واعتدوا عليه حتى فارق الحياة، وفور مقتله قرروا التخلص من الجثة، فنقلوها بسيارة ملك أحدهم، وتخلصوا منها بمكان العثور عليها.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.