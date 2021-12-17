لالتقاط الصور التذكارية.. إقبال كبير على جبال الملح في بورسعيد

شهدت جبال الملح بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرًا من مختلف المحافظات، لالتقاط الصور التذكارية وسط جبال الملح، والتي تظهر في الصور على أنه جرى التقاطها على جبال من الجليد.

ويلتقط زوار بورسعيد صور تذكارية رائعة وسط جبال الملح من خلال كاميرات هواتفهم المحمولة، ضمن برنامج جولتهم في بورسعيد الذي يشمل العديد من الأماكن السياحية والأثرية.

ويستمتع زوار الملاحة بحالة الطقس المعتدلة التي تشهدها بورسعيد، متمثلة في اعتدال درجات الحرارة والشمس المشرقة، في ظل قيام الأطفال والشباب بالتزحلق على جبال الملح واللهو أعلاه.

محافظ بورسعيد: رفع الكفاءة بامتداد شارع كسرى بنطاق حى المناخ

وفي شأن آخر أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عن استمرار أعمال التطوير والتوسعة ورفع الكفاءة التي تتم بامتداد شارع كسرى بدءا من شارع 23 ديسمبر حتى شارع عبد الهادى الحديدى، تحت إشراف مديرية النقل والطرق وبالتنسيق مع حى المناخ فى إطار الخطة الموسعة لرفع كفاءة وتطوير الطرق.

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير تشمل أعمال صب بلدورات الأرصفة بالجزر الوسطى بالشارع، وإزالة الاشغالات والمخالفات التى تعوق أعمال التطوير، كما ستجرى أعمال توسعة للشارع من الجانبين وإقامة بلدورات للأرصفة وتدعيم بلوعات للأمطار وتدبيش بالدقشوم، تمهيدًا لأعمال الرصف.

جبال الملح

جبال الملح

جبال الملح

جبال الملح

جبال الملح

جبال الملح

جبال الملح