بتحويلات 2.3 مليون جنيه.. ضبط متهم يتاجر فى العملة من خلال بيع الكتب

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية.

وتمثل هذه التحويلات قيمة كتب علمية، والتي يقوم بإرسالها إلى بعض الأشخاص المقيمين بالخارج، ويتم استلام قيمتها من خلال تحويلات باسمه عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون و364 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.