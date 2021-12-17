الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بتحويلات 2.3 مليون جنيه.. ضبط متهم يتاجر فى العملة من خلال بيع الكتب

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من الخارج بالعملة الأجنبية.

 وتمثل هذه التحويلات قيمة كتب علمية، والتي يقوم بإرسالها إلى بعض الأشخاص المقيمين بالخارج، ويتم استلام قيمتها من خلال تحويلات باسمه عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب ذلك يقوم باستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري بأسعار السوق السوداء للاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون و364 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية غير المشروع النقد الأجنبي التحويلات المالية الدقهلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

نقل كريم الهوارى المتهم بدهس طلاب الشيخ زايد لمستشفى سجن وادى النطرون

لليوم الرابع.. أمطار نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية

«أمطار وانخفاض الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

وزير الاتصالات يبحث توفير الحلول الرقمية مع الشركات الإستونية

«تجارية القاهرة» تنظم ندوة للتعريف بالمستجدات الضريبية.. الأربعاء

«مصر للطيران» تسير رحلة خاصة لنقل بعثة الأهلى إلى الدوحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مطاردة فى الضفة الغربية بعد هجوم فلسطينى أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلى

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس

«المالكي»: الإجماع الدولي على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني يشكل فشلا لإسرائيل