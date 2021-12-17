الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة إرشادية موسعة عن محصول القمح للمزارعين بالزقازيق

المهندس على لاشين
المهندس على لاشين

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعة المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية.

من جانبه، أشار المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة، إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ ندوة إرشادية موسعة لمزارعي قرية "أم الزين" التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق في حضور المهندس أشرف صلاح الدمرداش، مدير الإرشاد الزراعي بالشرقية، والدكتور عبد الله سويلم، رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، والدكتور سعيد ضاحي، أستاذ الحشائش بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، والأستاذ الدكتور حاتم الشناف، من معهد بحوث وقاية النبات، والمهندس محمد طنطاوي، مدير عام إدارة الحبوب بالمديرية، ومهندسي الإرشاد بإدارتي الزقازيق والقنايات الزراعيتين وعدد من المزارعين.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة الإرشادية تناولت التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول القمح مثل طرق الري ومقاومة الأمراض كالأصداء بأنواعها الأصفر والبرتقالي وأعراض الإصابة بهما وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصاد، كما تم مناقشة أهم التوصيات الفنية للنهوض به، مشيرًا إلى أنه تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.

الشرقية حملة جامعة الزقازيق وزارة الزراعة الحصاد التوعوي القطن تنظيم

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