تعزز المناعة فى مواجهة «أوميكرون».. تفاصيل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

تساؤلات كثيرة أُثيرت حول الجرعة الثالثة أو كما يُطلق عليها "الجرعة المعززة" من لقاحات كورونا، والتي ستعزز من قوة الجهاز المناعي في مواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19".

وازدادت التساؤلات حول أهمية الجرعة الثالثة مع ظهور المتحور الجديد للفيروس الذي سمي "أوميكرون"، وجاء بأعراض خطيرة في بعض الدول، ما جعل منظمة الصحة العالمية توصي بأخذ الجرعة الثالثة، وفي السطور التالية يرصد "الدستور" تفاصيل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا.

في تصريحات سابقة لوزارة الصحة، قالت إن الأبحاث في مصر وعلى مستوى العالم أثبتت أن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا تعزز مستوى المناعة بجسد الإنسان، فضلًا عن تأثيرها على متحورات فيروس كورونا خاصة "أوميكرون".

وبدءًا من اليوم الجمعة، سيتم إرسال رسائل نصية لكل من مضى عليه 6 أشهر من تلقي الجرعتين من أجل تلقي الجرعة الثالثة.

وسيتم الحصول على الجرعة الثالثة المعززة للقاح كورونا في نفس المكان الذي تلقى فيه الشخص الجرعتين "الأولى والثانية"، وذلك عقب إرسال الرسائل النصية له على الهاتف الخاص به من قِبَل وزارة الصحة.

وأكدت وزارة الصحة أنه ليس من الضروري الحصول على نفس اللقاح الذي سبق تلقيه في الجرعتين الأولى والثانية، حيث من الممكن أن يكون اللقاح مختلفًا عن الذي سبق تلقيه من قبل.

وتلقي الجرعة الثالثة "الجرعة التعزيزية" سيكون اختياريًا، وليست إجباريًا، أي أنه إذا قرر المواطن عدم تلقيه الجرعة الثالثة لن يكون هناك أي مشاكل له.

كما أكدت الوزارة أن الفئات الأولى التي ستتلقى الجرعة الثالثة "الجرعة التعزيزية" هم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض الخطيرة المناعية التي قد تجعلهم عرضة للإصابة أكثر من أي شخص آخر.