جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 المبدئي

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 من الكلمات البحثية التي زاد تصدرها محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة، خاصة مع توقع الطلاب وضع جدول مبدئي للامتحانات يخضع لتصويتهم، وتستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير موعد إجراء امتحانات طلاب الثانوية وموعد إعلان النتيجة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

يترقب طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية جدول الامتحانات المبدئي الذي إعادة ما يتم وضعه خلال الفصل الدراسي الأول ليخضع لتصويت الطلاب لوضع جدول نهائي يناسب طلاب الشعبتين دون الضغط عليهما، حيث يتيح الجدول فترات زمنية تسمح لمراجعة المادة التالية خاصة مع إعلان الوزارة عن طبيعة الأسئلة ومدى اعتمادها على فهم الطالب واستيعابه للمعلومات الواردة في المنهج الدراسي لجميع المواد الدراسية وفقا لخطة تطوير التعليم قبل الجامعي التي تم وضعها لتطوير وتنمية مدارك الطلاب لتحديد أفضل مجال لاستكمال دراستهم الجامعية خلاله ليتمكنوا من إيجاد فرص عمل تتناسب مع مؤهلهم الدراسي ومتطلبات سوق العمل.

كيفية تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2022

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلاله تسجيل بيانات الطلاب في استمارات المؤهلة لدخول الامتحانات في مراحل التعليم وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار استمارة الثانوية العامة من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة بيانات الطالب الراغب في دخول الامتحانات كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، محافظة الإقامة، تاريخ الميلاد، الجنسية)

كتابة بيانات المدرسة المقيد بها والإدارة التعليمية والمحافظة

كتابة بيانات ولي الأمر المسؤول عن الطالب

تحديد شعبة الطالب الدراسية

كتابة البريد الإلكتروني الموحد للطالب

تحميل الأوراق المطلوبة للاستمارة الامتحانات

الضغط على زر الحفظ

طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها

اقرأ أيضاً

موعد عقد امتحانات الثانوية العامة



موعد امتحانات طلاب الثانوية العامة 2022

يترقب الطلاب جدول امتحانات الثانوية العامة 2021 قبل عقد الامتحانات في 11 يونيو المقبل، والتي تستمر حتى نهاية شهر يوليو 2022، تخضع بعدها لأعمال التصحيح والرصد والمراجعة تمهيداً لاعتمادها رسميا من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل إعلانها للطلاب بشكل إلكتروني عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الإلكتروني.