«الصحة» لـ«الدستور»: إعطاء 52 مليون جرعة ضد كورونا حتى الآن

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة لديها جميع أنواع اللقاحات، موضحاً أنه سيتم استلام جرعات جديدة من لقاح أسترازينيكا خلال أيام.

وأوضح «عبدالغفار» لـ«الدستور» أن الوزارة قامت بتطعيم المواطنين بما يقرب من 52 مليون جرعة لقاح حتى الآن ما بين جرعة أولى وثانية، مؤكداً استمرار تطعيم في جميع المراكز التي حددتها الوزارة بالمحافظات لتطعيم المواطنين.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 310049 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 901 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وأشار عبدالغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 372599 من ضمنهم 310049 حالة تم شفاؤها، و 21234 حالة وفاة.