البابا تواضروس الثاني يستقبل مدير الديوان البابوي

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة صباح اليوم المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي ومديرى إدارات الديوان، حيث قدمت كل إدارة التقرير السنوي الخاص بها، وكذلك الرؤية المستقبلية للعمل بكل إدارة خلال السنة المقبلة ٢٠٢٢.

وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في مايو الماضي قراراً بابويًا بشأن تعيين المهندس رفيق رشدي الطوخي مديرًا للديوان البابوي بالقاهرة، وتكون له المسئولية الكاملة إداريًا وقانونيًا وماليًا .

ماهو الديوان البابوي؟



يقوم الديوان البابوى العام بالإشراف على الإدارات وأعمال سكرتارية رئيس الديوان البابوى، وتحديد مواعيد مقابلات وأجتماعات رئيس الديوان البابوى العام، أستقبال المكالمات والضيوف الخاصين بمكتب رئيس الديوان البابوى العام .

كما من مهام الديوان البابوي التجهبز لأجتماعات رئيس الديوان البابوى العام بالإدارات دورياً، والتجهيز لعقد أجتماعات لجنة الأطيان والأملاك والقانونية بمكتب رئيس الديوان البابوى .

ومن مهامه تسجيل الوارد والصادر من خطابات ومكاتبات رئيس الديوان البابوى ، متابعة قرارات وموضوعات الموجة من رئيس الديوان الديوان البابوى إلى إدارات الديوان وخارج الديوان البابوى، وتبليغ والتنسيق بين إدارات الديوان البابوى العام فى تنفيذ تعليمات وتوجيهات رئيس الديوان البابوى.

ومن أبرز مهام الديوان البابوي ادارة حركة السيارات الخاصة بالديوان لمأموريات العمل الخاصة بإدارات الديوان البابوى متابعة السيولة والودائع بالبنوك وكذلك متابعة رصيد الخزينة وإيداع أى مبالغ زائدة بالبنك .

ويقبل مسئول الخزينة بالديوان البابوي، توريد جميع مبالغ الإيرادات وكذلك صرف جميع المصروفات ، أيضا يقوم بالتوريد للبنك وصرف الشيكات من البنك واى تعاملات مستندية مع البنك، وتعمل الإدارة المالية من خلال برنامج كمبيوتر خاص بالحسابات من خلاله يتم عمل جميع مراحل الدورة المحاسبية من أذون صرف او توريد او ايصال خزينة وكذلك الكشوف التحليلية والتقارير المطلوبة فى اى وقت .

مهام قسم الحجج بالديوان البابوي

تمتلك البطريركية عدد 7000 حجة شرعية تقريباً هى مستندات ملكيتها لكثير من العقارات فى مختلف أحياء القاهرة وهى موجودة بقسم الحجج بالديوان البابوى العام يعمل قسم الحجج على حفظ هذه الحجج من التأكل والتلف .

هذا بالإضافة إلى العمل على تعقيمها ورشها بمواد كيماوية معينة لضمان قتل البكتريا التى ممكن أن تصيبها .

ونسخ هذه الحجج على اسطوانات DVD أو Hard disk بعد تصويرها على جهاز إسكانر، وذلك للرجوع إليها في أي نزاع وأيضًا حفظها.