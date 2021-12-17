أمطار غزيرة تضرب المدن والقرى الساحلية فى البحيرة

شهدت المدن والقرى الساحلية التابعة لمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، سقوط أمطار غزيرة على مدن رشيد وإدكو والمحمودية وكفر الدوار، فى ظل توقعات الأرصاد الجوية بتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، وجّه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باستمرار رفع درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع الأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء، ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسيب الترع والمصارف.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة تقوم بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وتطهير صفايات المطر، مؤكدا الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والاشتراطات بها ووقف المخالف منها، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط صفايات الأمطار واختبار قدرتها على مواجهة الأمطار، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة مع عمل نماذج محاكاة للتأكد من جاهزية الأطقم والمعدات للتعامل مع سقوط الأمطار المتوقعة بكل سرعة.

يأتى ذلك مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية المصرية بتعرض بعض المناطق بمحافظات الوجه البحري والمحافظات الساحلية لأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة، يصاحبها انخفاض فى درجات الحرارة.