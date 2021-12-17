الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إقلاع وهبوط 90 رحلة بمطار برج العرب اليوم

مطار برج العرب
مطار برج العرب

تستقبل صالات السفر والوصول الدولية والداخلية وقرية البضائع بمطار برج العرب الدولي، اليوم الجمعة، 90 رحلة دولية وداخلية وتجارية بمرحلتي السفر والوصول، من وإلى مختلف المدن العربية والإفريقية والعواصم العالمية، لنقل ما يقرب من 13 ألف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الدولية الوافدة إلى البلاد، في ظل استمرار انتشار وتفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم حتى الآن.

وتولي وزارة الطيران المدني المصري اهتمامًا كبيرًا بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية مختلفة الجنسيات، عبر تذليل كافة العقبات وحل المشكلات التي ربما تعوق الحركة الجوية والركابية بالمطارات المصرية، في ظل الصراع الشرس في سوق النقل الجوي العالمية.

- زيادة معدلات التشغيل الجوية

وتشهد كافة المطارات المصرية السياحية والإقليمية والرئيسية خلال الفترة الحالية زيادة كبيرة في معدلات التشغيل الجوية والركابية مختلفة الجنسيات، تزامنًا مع بداية الفصل الشتوي، الذي من المتوقع أن يشهد هذا العالم زيادة كبيرة عبر مختلف شركات الطيران العربية والأجنبية والإفريقية والمصرية، والقادمة من مختلف دول العالم، في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانات الهائلة التي تتمتع بها منظومة الطيران المدني المصري حاليًا.

وتلتزم المطارات، سواء الرئيسية أو السياحية أو الإقليمية، بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج باستثناء القادمين من اليابان- الصين- تايلاند- أمريكا الشمالية والجنوبية- كندا- ومطارات لندن هيثرو- باريس- فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات.

مطار برج العرب الدولي وزارة الطيران المدني المصري المطارات المصرية معدلات التشغيل الجوية تفشي فيروس كورونا

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وائل لطفي

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