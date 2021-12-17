موعد نتيجة كلية الشرطة 2022

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2022 من الكلمات البحثية التي يستخدمها المصريين حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ انتهاء الاختبارات المؤهلة الالتحاق بأكاديمية الشرطة، لذلك تستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة وشروط التحاق طلاب الثانوية العامة والأزهرية وفقا للقواعد العسكرية.



ما موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2022

يترقب آلاف المئات من المتقدمين بأوراقهم الالتحاق بأكاديمية الشرطة نتيجة الاختبارات الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية والتي تعد مؤهلة الالتحاق بالدراسة للعام الدراسي الحالي (2021-2022) وتقيس مدى قدرة الطالب للخضوع للدراسة العسكرية داخل أحد أهم القلاع العسكرية في الشرق الأوسط والتي تجعل من خريجيها نبراس يحتذى به للتصدي لكافة أعمال الخروج عن القانون من بلطجة وسرقة وغيرها من الأعمال التي من شأنها زعزعة الأمن العام.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتيجة تقديم أكاديمية الشرطة

يستطيع طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية وطلاب الثانوية الأزهرية وما يعادلها الاستعلام الإلكتروني عن نتيجة الاختبار المؤهلة لدخول أكاديمية الشرطة وذلك باتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشرطة من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتيجة المتقدمين

كتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام كاملة ( الاسم رباعي، محافظة الإقامة، الرقم القومي، ....)

موعد الخضوع الاختيار

الشهادة الحاصل عليها المتقدم ( الثانوية العامة، الأزهرية، ..)

الضغط على زر الاستعلام

ظهور كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها ( رفض، قبول، لم تظهر بعد)



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موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2022 وشروط الالتحاق من الكلمات البحثية التي تلقى رواجا عبر المنصات الإلكتروني حيث يشارك في المتقدم للخضوع للدراسة العسكرية في أكاديمية الشرطة ما يلي:-