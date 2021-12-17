ضبط 2 طن طرشى فاسد قبل بيعها للمواطنين فى القناطر

واصلت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملاتها المكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وضبط عدد من القضايا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع؛ لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

أثمرت جهود الحملة عن ضبط 300 باكتة أرز زنة الواحدة 10 كيلوجرامات أرز، بإجمالى وزن 3 أطنان من الأرز مجهول المصدر ودون فواتير وبه تغير فى الخواص الطبيعية، كما تم ضبط 222 باكتة أرز زنة الواحدة 9 كيلوجرامات، بإجمالى وزن 2 طن أرز مجهول المصدر ودون فواتير بمخزن مواد غذائية دون ترخيص بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

كما تم ضبط 500 جردل مخللات- طرشي- زنة الواحد 5 كيلوجرامات، بإجمالى وزن 2.5 طن مخللات مجهولة المصدر ودون بيانات وبها تغير بالخواص الطبيعية- فاسدة، بمصنع مخللات دون ترخيص، بمنطقة أبوالغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قبل بيعها للمواطنين في القناطر الخيرية.

كما تم ضبط 2 طن سولار مدعم من قبل الدولة قام صاحب مصنع مواد غذائية دون ترخيص بتجميعها من محطات الوقود بمنطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.