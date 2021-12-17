الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2 طن طرشى فاسد قبل بيعها للمواطنين فى القناطر

ضبط 2 طن طرشي فاسد
ضبط 2 طن طرشي فاسد

واصلت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية حملاتها المكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وضبط عدد من القضايا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع؛ لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.

أثمرت جهود الحملة عن ضبط 300 باكتة أرز زنة الواحدة 10 كيلوجرامات أرز، بإجمالى وزن 3 أطنان من الأرز مجهول المصدر ودون فواتير وبه تغير فى الخواص الطبيعية، كما تم ضبط 222 باكتة أرز زنة الواحدة 9 كيلوجرامات، بإجمالى وزن 2 طن أرز مجهول المصدر ودون فواتير بمخزن مواد غذائية دون ترخيص بمنطقة باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

كما تم ضبط 500 جردل مخللات- طرشي- زنة الواحد 5 كيلوجرامات، بإجمالى وزن 2.5 طن مخللات مجهولة المصدر ودون بيانات وبها تغير بالخواص الطبيعية- فاسدة، بمصنع مخللات دون ترخيص، بمنطقة أبوالغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، قبل بيعها للمواطنين في القناطر الخيرية.

كما تم ضبط 2 طن سولار مدعم من قبل الدولة قام صاحب مصنع مواد غذائية دون ترخيص بتجميعها من محطات الوقود بمنطقة الخرقانية دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

مباحث التموين القليوبية حملات الاسواق الشوادر السلع المقلدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

لليوم الرابع.. أمطار نوة الفيضة الصغرى تجتاح الإسكندرية

«أمطار وانخفاض الحرارة».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة

«الدولية للطاقة»: زيادة الطلب على الكهرباء خلال 2021 بنسبة 4.5%

الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1600 مواطن بالمجان فى بنى سويف

القبض على 4 أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل عقار فى المطرية

لوك أويل الروسية تتوقع تمديد اتفاق «أوبك+» في اجتماع يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

الغاز الطبيعى.. ليه الحلو ما يكملش؟!

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مطاردة في الضفة الغربية بعد هجوم فلسطيني أسفر عن مقتل مستوطن إسرائيلي

فلسطين: إصابات وخسائر في هجوم للمستوطنين على أهالي قرى جنوب نابلس

مقتل مستوطن وإصابة 2 فى هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة الغربية