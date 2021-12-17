استعجال التحريات في بتر ساق شاب ألقى نفسه أمام مترو الأنفاق

تجرى النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم الجمعة، تحقيقاتها حول بتر قدم شاب ثلاثيني ألقى نفسه أسفل عجلات مترو الدقي بمحافظة الجيزة، واستعجلت النيابة التحريات حول الواقعة.

كما استعلمت جهات التحقيقات على الحالة الصحية للشاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة وتبين أنه أصيب ببتر بمشط القدم اليمنى واليسرى وتبين أن الشاب ألقى نفسه تحت عجلات المترو، ورجح شهود العيان في محضر استدلال الشرطة مروره بحالة نفسية سيئة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الدقي من غرفة النجدة بإصابة شاب ألقى نفسه أمام قطار محطة الدقي، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شاب وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وبالتحري تبين أن الشاب يدعى "س.ي"، فى العقد الثالث من العمر، ألقى نفسه أمام القطار ولكن توقف سائق القطار توقف في آخر لحظة قبل دهسه ما أسفر عن إصابته فقط وانقاذ حياته، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.