الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كمين شرطة «اصطاد» المتهم.. حبس تاجر يروج الهيروين في الجيزة

متهم
متهم

قررت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الجمعة،  حبس تاجر مخدرات، لمدة 4 أيام على ذمة تحقيقات ضبطه متلبس وبحوزته كمية من مخدر الهيروين في محافظة الجيزة، وإرسال حرز المخدرات إلى المعمل الجنائي وإعداد تقرير مفصل حول الطبيعة الكيمائية للحرز المضبوط بحوزة المتهم.

و ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على تاجر مواد مخدرة بتهمة حيازة مخدر الهيروين، واعترف المتهم بترويج المخدر بين عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. 

 وتم ضبط المتهم بعد أن أكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة حيازة عاطل مقيم بالمنيرة الغربية، لمواد مخدرة لترويجها بين عملائه المدمنين.

تم رصد تحركات المتهم وإعداد كمين له، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، وهاتف محمول ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار.

 واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة خاصة الهيروين، وحيازته الهاتف للتواصل مع عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

الجيزة مخدرات هيروين محافظة المتهم النيابة

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