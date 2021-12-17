سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الجمعة 17-12-2021

كشفت بيانات شاشات تداول العملات الأجنبية إستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك العامة والاستثمارية، خلال فترة التعاملات اليوم الجمعة، رغم الارتفاع بمقدار قرشين، حيث بلغ سعر 15,74 جنيه، فى ظل اهتمام قطاع كبير من الاقتصاديين والمستثمرين والشركات بمتابعة معدلات أسعار الدولار لارتباطها بأسعار السلع الأساسية والمنتجات بالأسواق المصرية، مع اهتمام البنك المركزي باستقرار السوق المصرفية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع اليوم

فى ذات السياق، استمرت معدلات السحب على العملات في الحدود الطبيعية مما ساهم في استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء والبيع في البنوك، خاصة مع قيام البنك المركزي وكافة البنوك بتوفير كميات الدولار اللازمة لتصريف حاجة العملاء، لإحداث توازن في سوق الصرف بعد تطبيق سياسة تحرير سعر الجنيه.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

بالاضافة إلى ذلك، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري مقابل الجنيه عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع، حسب آخر سعر صرف خلال تعاملات اليوم.



سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري

كما شهد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري ثباتًا عند مستوى 15,66 جنيه للشراء 15,76 جنيه للبيع خلال التعاملات.

سعر الدولار في بنك مصر

كذلك سجلت شاشات التداول في البنوك، تسجيل سعر صرف الدولار الأمريكي في بنك مصر 15,64 جنيه للشراء بينما سجل 15,74 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك القاهرة

وايضا كشف تداول العملات الأجنبية استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك القاهرة عند مستوى 15،75 جنيه للشراء بينما سجل 15،65 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وكشفت التعاملات في بنك الإسكندرية استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه عند مستوى 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

كما بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB مقابل الجنيه المصري 15.65 جنيه للشراء بينما سجل 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك أبو ظبي

أيضا استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 15.67 جنيه للشراء بينما سجل مبلغ 15.75 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم

كما استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للشراء عند 15,66 والبيع عند 15,76 خلال التعاملات.



سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك عوده

وفي النهاية، شهد سعر الدولار في بنك عوده مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار عند مستوى 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع خلال التعاملات.