الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الجمعة 17-12-2021

مواد البناء
مواد البناء

أستقرت أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الجمعة 17-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنتها الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

 

أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الجمعة 17-12-2021

تراوحت أسعار الحديد اليوم ما بين 14850 – 15000.

وجاء سعر حديد التسليح اليوم في السوق المصري، متوسط السعر أرض المصنع ما بين 15000 جنيه للطن، و15200 جنيه للطن.

 

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

 وجاءت أسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، ووصل سعر الجرار الواحد من الرمل 4م إلى حوالي 360 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر  السيارة الكبيرة الـ13م من الرمل  إلى 1200 جنيه مصري، و السيارة الكبيرة الـ20م وصل سعرها اليوم إلى 1800 جنيه مصري، بينما سجل سعر الأسمنت تراجعا  منذ مطلع هذا الشهر بحوالي 40 جنيها تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلي 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيه للطن وتراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

 

أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الجمعة 17-12-2021

 

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية

 

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.

اليوم أسعار الاسواق أسعار مواد البناء مواد البناء اسعار مواد البناء في الأسواق يوم الجمعة اليوم الجمعة أسواق الأسواق اليوم عار لأسواق مواد

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

ارتفاع المصابين بحادث تصادم أتوبيسات بأسوان لـ48 شخصا و5 وفيات

مصر تصنع النظائر المشعة للتشخيص وتسعى للتصدير إقليميا وعالميا

«تنمرت على طالب بمدرسة بشبرا».. النيابة تُحيل معلِّمة للمحاكمة

الآن مفتوح.. موقع وزارة الصحة لتسجيل لقاح كورونا 2022 مجانًا

الأمم المتحدة تتبنى مشروع قرار روسى لمكافحة تمجيد النازية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل مستوطن وإصابة 2 فى هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض