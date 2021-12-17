أستقرت أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الجمعة 17-12-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة التي أعلنتها الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الجمعة 17-12-2021

تراوحت أسعار الحديد اليوم ما بين 14850 – 15000.

وجاء سعر حديد التسليح اليوم في السوق المصري، متوسط السعر أرض المصنع ما بين 15000 جنيه للطن، و15200 جنيه للطن.

وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وجاءت أسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان، ووصل سعر الجرار الواحد من الرمل 4م إلى حوالي 360 جنيهًا مصريًا، بينما وصل سعر السيارة الكبيرة الـ13م من الرمل إلى 1200 جنيه مصري، و السيارة الكبيرة الـ20م وصل سعرها اليوم إلى 1800 جنيه مصري، بينما سجل سعر الأسمنت تراجعا منذ مطلع هذا الشهر بحوالي 40 جنيها تسليم أرض المصنع خلال تعاملات شهر ديسمبر 2021 ويصل المستهلك بسعر يتراوح بين 1000 إلي 1150 جنيها ويصل لبعض المحافظات بسعر 1100 جنيه للطن وتراوح سعر الجبس بين 550 - 650 جنيها للطن سعر المصنع، وللمستهلك 600 - 700 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء فى الأسواق اليوم الجمعة 17-12-2021

وأعربت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، في وقت سابق، عن تقديرها للحكومة المصرية ممثلة في هيئة التنمية الصناعية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار القرار رقم 56 لسنة 2021 الذي يهدف إلى ترشيد الطاقة الإجمالية لإنتاج الأسمنت من أجل تقليل فائض العرض الذي يعاني منه القطاع على مدار السنوات الماضية

وأكدت شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية، التزامها المستمر بتوحيد الجهود المشتركة لجميع أصحاب المصلحة في قطاع الأسمنت من أجل مستقبل ووجود أكثر استدامة لهذه الصناعة.