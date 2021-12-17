وفاة أكبر معمر فى فرنسا عن 112 عاما بسبب الإصابة بكورونا

توفي أكبر معمر في فرنسا عن عمر ناهز 112 عاما بسبب إصابته بفيروس كورونا.



وذكرت شبكة فرانس إنفو الفرنسية أن "مارسيل مايس" والذي أصبح أكبر رجل معمر في البلاد في أكتوبر بعد وفاة رجل معمر يكبره بقليل من سكان جزيرة مارتينيك عن عمر بلغ 112عاما.



وتوفي مايس يوم الأربعاء في مستشفى فيين جنوب ليون.



وكان المعمر يقيم مع ابنته الوحيدة في منزله بقرية سان- رومان- أون- جال.



وبعد أن جاءت نتيجة فحص إصابته فيروس كورونا إيجابية، ظهرت عليه في البداية أعراض خفيفة، ثم تم نقله للمستشفى في وقت لاحق.

و في وقت سابق ، توفيت أكبر معمّرة في الدولة الأمريكية الجنوبية والثالثة بين الأكبر سناً في العالم فرانسيسكا سيلسا دوس سانتوس.

وقالت إحدى حفيداتها فرناندا أليني باروسو سيلسا للوسيلتين الإعلاميتين "جي 1" و"فويا دي ساو باولو" إنها توفيت جرّاء التهاب الرئوي في فورتاليزا بولاية سيارا، قبل 16 يوماً من بلوغها الـ 117.

وأشارت إلى أنها "كانت مرادفة للحب وإرادة الحياة وكل ما يمكن أن يتخيله المرء من صفات جيدة، وكانت صلة وصل بين أحفادها وأبناء أحفادها، رغم كونها لم تعد قادرة على التحرك وكانت طريحة الفراش منذ بضع سنوات". وأضافت "يوجد الآن فراغ في كل ركن من أركان المنزل".

ووُلدت فرانسيسكا سيلسا دوس سانتوس في 21 أكتوبر 1904 في كاسكافيل بولاية سيارا، وفقًا لمجموعة أبحاث علم الشيخوخة ("جي آر جي")، وهي منظمة تأسست عام 1990 تتعقب الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 110 أعوام، وتعتمدها موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية مصدراً للمعلومات.

وكانت البرازيلية ثالث أكبر معمّرة في العالم بعد اليابانية كاين تاناكا (118 عاماً و281 يوماً) والفرنسية لوسيل راندون (117 عاماً و241 يوماً)، حسب "جي آر جي".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض “الحمى والسعال وضيق النفس”، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.