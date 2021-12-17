الجمعة 17 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

استطلاع رأى: أكثر من 70% من سكان بيلاروسيا يعارضون عقوبات الغرب

سكان بيلاروسيا
سكان بيلاروسيا

أعرب أكثر من 70% من شعب بيلاروسيا عن معارضتهم للعقوبات الغربية ضد بلادهم، حسبما صرح سيرجي موسينكو مدير مركز أبحاث في بيلاروسيا.


وقال موسينكو في معرض تعقيبه على نتائج استطلاع الرأي بعنوان "بيلاروسيا..رؤية عن المستقبل"، حسب ما نقلته وكالة أنباء بيلتا-نيوز البيلاروسية، إن 71.3% من المشاركين في الاستطلاع من جميع مناطق البلاد والفئات العمرية أعربوا عن رفضهم للعقوبات المفروضة ضد بيلاروسيا.


ورحب المواطنون في بيلاروسيا بالاستطلاع واهتمام علماء الاجتماع بموقفهم وتقييماتهم. 

واعتبر الناس الاستطلاع فرصة للتعبير عن آرائهم حول العمليات الحالية ومستقبل البلاد .


وتحدث المواطنون لصالح إجراء مزيد من البحوث الاجتماعية وخلال مناقشة حية مع المشاركين في الاستطلاع، أثار المشاركون قضايا إمدادات المياه وإنشاء مرافق البنية التحتية الاجتماعية والترفيهية وجودة الرعاية الطبية وإمكانية الوصول إليها وقضايا أخرى.


وجدير بالذكر أنه تم توثيق جميع الطلبات والشكاوي وتقديمها إلى السلطات المحلية.

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