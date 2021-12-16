الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولي: تلقيح 70% من سكان العالم قد لا يتحقق منتصف 2022

البنك الدولي
البنك الدولي

قالت مسئولة في البنك الدولي اليوم الخميس، إن هدف تلقيح 70% من سكان العالم ضد كوفيد-19 قد لا يتحقق بحلول منتصف العام المقبل.

وأوضحت مامتا مورثي نائبة رئيس التنمية البشرية في البنك الدولي، ردًا على سؤال في مؤتمر صحافي افتراضي أنه "في هذه المرحلة، ليس واضحًا ما إذا كان هذا الهدف سيتحقق أم لا".

وأضافت: "بالطبع، شراء اللقاحات ونشرها قد يتسارع بحلول منتصف العام المقبل".

في الوقت الراهن، لقّح أقل من نصف سكان العالم بقليل، 44,95 %، بحسب البيانات التي جمعتها ونشرتها المنظمات الدولية، لكن التفاوتات كبيرة إذ لقّح 67,45 % في الدول الغنية في مقابل 4,36 % فقط في الدول الفقيرة، في حين تعتبر عتبة 70% أساسية للسيطرة على الوباء. 

وأعربت منظمة الصحة العالمية أخيرًا عن أسفها لأن هذه العتبة لن يتم الوصول إليها قبل العام 2024 في إفريقيا، بالمعدل الحالي لمستوى التلقيح.

وكرّس البنك الدولي 20 مليار دولار لمساعدة البلدان النامية على شراء اللقاحات وتعزيز أنظمتها الصحية بعد حزمة أولية بلغت 10 مليارات دولار قدمت في بداية الوباء، كما ذكّرت مورثي.

ومضت تقول "ثمة حوالى 100 مليون جرعة من اللقاحات سلمت بفضل تمويل من البنك الدولي" و"هناك نحو 300 مليون جرعة (إضافية) من اللقاحات ستسلّم بموجب عقود يتم العمل عليها".

كذلك أشارت إلى إحجام في الدول النامية عن تلقي اللقاحات قائلة "هناك تردد في الحصول على اللقاح. يجب ألا نقلل من شأن هذا الأمر".

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقًا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

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