الإحصاء: 9.7 مليار دولار صادرات مصر من الصين خلال 9 أشهر

شهدت واردات مصر من الصين نمو بنسبة 11.7%، لتسجل 9.7 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021 مقابل 8.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 1.017 مليار دولار، وذلك وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأظهر تقرير الإحصاء، أن واردات مصر من آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها جاءت في المرتبة الأولى بقيمة 2.598 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 2.618 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، 19.8 مليون دولار بنسبة انخفاض 0.8%، يليها واردات من مراجل وآلات وأجهزة آلية وأجزاؤها بقيمة 1.41 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 1.187 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 223.4 مليون دولار بنسبة 18.8%.

وأضاف تقرير الإحصاء، أن واردات ألياف تركيبية او اصطناعية من الصين بلغت 483.3 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 276.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 206.4 مليون دولار بنسبة 74.5%، كما ارتفعت واردات شعيرات تركيبية أو اصطناعية 592.8 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي 2021 مقابل 550.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 42.4 مليون دولار بنسبة 7.7%، ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 371.1 مليون دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 307.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 63.1 مليون دولار بنسبة 20.5%.

كانت الجملة العمومية لواردات مصر من دول العالم قد ارتفعت إلى حدود 24.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2021 مقابل 20.4 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 3.9 مليون دولار بنسبة 19.5%.