الجمعة 17 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

السجن 10 سنوات لبائع خضار بتهمة الاتجار في الهيروين بالإسكندرية

الهيروين
الهيروين

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبري، رئيس المحكمة، بمعاقبة بائع خضار بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق محمد حافظ، ووائل حسن الشربينى، وأحمد ماهر الجندي، وسكرتير الجنايات فايز القطعاني.
ترجع احداث القضية رقم 13459 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقبض على المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.
كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات قيام المتهم م.م.م، 26 سنة، بائع خضار، بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم تحديد تواجده لتسليم كمية من المخدرات بأحد شوارع الدائرة وبحوزته كيس تم ضبطه وبتفتيش ما بحوزته تبين وجود عدد 4 اسطوانات كبيرة الحجم وعدد 200 لفافه لمخدر الهيروين تزن حوالي 970 جرام ومبلغ مالي وهاتف محمول.
وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.

الشربينى الجنايات النيابة حشيش ضبط عملاء الإسكندرية صلاح الدين ماهر

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