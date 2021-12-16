الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمينة المرأة بـ«حماة الوطن القليوبية» تعقد اجتماعا لوضع خطة المرحلة المقبلة

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

عقدت الدكتورة راندا مصطفى، أمينة المرأة بالحزب، ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، اجتماعا مع أمينات المرأة بمراكز ومدن القليوبية عقب استكمال الهيكل التنظيمي لأمانة المرأة بمحافظة القليوبية، ذلك بناءا على توجيهات الفريق جلال الهريدي، رئيس حزب حماة الوطن. 

وأكدت الدكتورة راندا مصطفى خلال اللقاء، أن الفترة القادمة ستشهد إنشاء المزيد من مراكز التدريب للسيدات المعيلة أو ما يسمى بـ "مراكز الأمل " بجميع محافظات مصر، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت افتتاح ثلاث مراكز بكل من شمال سيناء وأسيوط وعزبة الهجانة بالقاهرة وسيتم قريبا افتتاح المركز الرابع بمحافظة القليوبية لخدمة المرأة المعيلة.

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وقالت إن أمانة المرأة وضعت خطة للمرحلة المقبلة تستهدف تنمية العضوية للسيدات، للانضمام لحزب حماة الوطن، والعمل على أرض الواقع والمشاركة بقوة وفاعلية في العملية السياسية.

وأشارت الى أنه سيتم تنظيم دورات تدريبية لتوعية السيدات بالحقوق والواجبات المفروضة عليهن، والتأكيد على ضرورة مشاركتهن بقوة وفاعلية في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي ستبدأ بانتخابات المحليات وكذلك وضع خطة للتحرك في الشارع ومساندة الدولة ودعم المواطنين.

واستعرضت أمينة المرأة المبادرات التي أطلقها الحزب مؤخرا والتي تهدف لدعم الكثير من فئات المجتمع المصري ومن أهمها مبادرة "طاقات الوطن المنتجة" ومبادرة "طاقية حب مصنوعة بالحب" لدعم مرضى السرطان وكذلك مبادرة ست الحبايب لدعم المسنين وكبار السن، مؤكدة أن استكمال جميع الهياكل التنظيمية للحزب مبنية على مشاركة المرأة ودورها الفعال في العملية السياسية باعتبارها شريكة أساسية في بناء المجتمع.

وتابعت الدكتورة راندا مصطفى: "نسعى خلال الفترة المقبلة في حزب حماة الوطن لتنفيذ العديد من الفعاليات والمبادرات الخدمية بالمحافظات المختلفة لتخفيف العبء عن المواطنين".

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وأشارت إلى أنّ حزب حماة الوطن من أوائل الأحزاب السياسية المصرية التي شرعت في تثقيف وتدريب الكوادر الشبابية ليكون لديهم المهارة والكفاءة للمشاركة في العمل العام وخدمة المجتمع، مؤكدة على أهمية الدور الذي تقوم به أمانة القليوبية في التواصل مع المواطنين وكذلك دورها في مواجهة أي مشكلات ووضع الحلول اللازمة لها.

شهد اللقاء الدكتور أحمد يوسف رزق، أمين أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة القليوبية، واللواء عبدالعليم بركة، مساعد الأمين العام لأمانة القليوبية، وأمين التنظيم بالقليوبية.

الدكتورة راندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي مجلس الشيوخ القليوبية استكمال الهيكل التنظيمي الفريق جلال الهريدي

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