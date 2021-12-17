القصة الكاملة لمحاكمة معلمة تدمرت على طالب بمدرسة بشبرا

أمرت النيابة العامة بإحالة معلمة بإحدى المدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة للمحاكمة الجنائية؛ لتنمرها على طفل من طلاب الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بتعديها عليه بالقول بعبارات قصدت منها الحطّ من شأنه، ووضعه موضع السخرية في محيطه الاجتماعي، أثناء انعقاد حصة مدرسية.

وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من والد الطفل بتنمر المتهمة عليه بعد طلبه الجلوسَ بأحد المقاعد الأمامية بالصف، فرفضت ونبزته وسخرت منه أمام زملائه، ثم عاقبته بتوجيهه لمديرة المدرسة، وقد سألت النيابة العامة الطفل المجني عليه ووالديه وثلاثة طلاب من زملائه فأكدوا واقعة التنمر، وباستجواب المتهمة أنكرت ما نُسب إليها، وقررت أنها وبّخت الطفل المجني عليه لحضوره الدرس متأخرًا فهددها بإبلاغ والده، وهو ما دعاها لتسليمه لمديرة المدرسة.

"الدستور" ترصد قصة التنمر كاملة

منذ أيام انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى ظهر من خلاله واقعة التنمر على الطالب عز الدين شريف، البالغ من العمر 13 عامًا، والمصاب بنسبة إعاقة، من قِبل مديرة مدرسة ومعلمة الحاسب الآلي، بإحدى المدارس بمنطقة شبرا.

وقال الطالب عز الدين شريف، صاحب واقعة التنمر، إنه طلب من معلمته أثناء الحصة الدراسية الانتقال إلى الصفوف الأولي لرؤية السبورة خاصة وأنه يُعاني من مشاكل في الرؤية، لافتًا إلى أنها ردت عليه بالتهكم والسخرية من بنيته الجسمية العملاقة، مصطحبة إياه إلى مكتب مديرة المدرسة لعقابه.

"مش ناقصين نعلم عبط"

وأعرب عن دهشته بأن المديرة عاقبته بالحبس والغرفة مما اضطره للتبول اللاإرادي داخل الغرفة من شدة خوفه، مؤكدًا أن المديرة أقدمت هي الأخرى على السخرية والتهكم من حالته بسبب إعاقته، قائلة له: احنا مش ناقصين نعلم عبط.

وطالبته مديرة المدرسة بتنظيف مكتبها وكنسه وسط بكاؤه، مشيرا إلى أنها لم تكتفٍ بذلك بل طلبت منه غسل عدد 3 أكواب، ثم تعدت عليه بالضرب بالعصي وتوجيه عدد من اللكمات إلى صدره.

وقالت والدة الطالب عز الدين شريف، إن ابنها مقيد كطالب دمج بالمدرسة بسبب إعاقته، مشيرةً إلى أنها توجهت للمدرسة لاصطحاب ابنها، لكنها تفاجأت بحبسه داخل غرفة المديرة مما دفعها لتقديم شكوى من ضد المديرة والمعلمة بعد التنمر على طفلها.