«القومى للمرأة» يشارك فى تكريم 7 فائزات من صاحبات الشركات الناشئة

خلال احتفالية السفارة الكندية..

شارك المجلس القومي للمرأة، اليوم الخميس، في احتفالية السفارة الكندية بالقاهرة لتكريم 7 فائزات من السيدات صاحبات الشركات الناشئة في الدورة الأولى للاحتضان لسنة 2021 والتي تنفذها جمعية نهضة المحروسة في إطار البرنامج.

حضر الاحتفالية السفير لويس دوماس سفير كندا فى مصر، وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وجاكلين كميل المديرة التنفيذية لجمعية نهضة المحروسة.

يأتي ذلك في إطار برنامج "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبدعم من حكومة كندا.

وخلال الكلمة التي ألقتها مي محمود، مدير إدارة تنمية المهارات بالمجلس، نيابة عن مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، نقلت خلالها التحية والتقدير للشركاء على الجهود التي تم بذلها لتنفيذ المشروع.

وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة واحد من أهم الأولويات الوطنية والتي تأتي تماشيا مع ما جاء في الدستور المصري لعام ٢٠١٤ الذي أكد مبدأ عدم التمييز والمساواة بين الجنسين في الحصول على الفرص في كافة المجالات.

وأكدت أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة يأتي ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المنبثقة من رؤية مصر 2030 لأهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تحسين قدرة المرأة وفرصها للمشاركة في سوق العمل، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء والفتيات، مشيرة إلى أن المجلس يتعاون في تنفيذ الاستراتيجية مع العديد من الوزارات والجهات المعنية لتحقيق الأهداف.

وأشادت بالتعاون المستمر بين كل من المجلس القومي للمرأة وبين كافة الشركاء لإنجاح المشروع ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مشيرة إلى أننا مستمرون في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج من أجل زيادة الأثر المرجو في سبيل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة.

مشروع "التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام" تم تخصيصه لدعم وصول المرأة الرائدة إلى الخدمات المالية وغير المالية في مراحل مختلفة من رحلة ريادة الأعمال بداية من الفكرة وحتى نمو الأعمال، من خلال تزويد رائدات الأعمال بالأدوات الأساسية والمخصصة لتحقيق أقصى قدر من التطوير لأعمالهن وشغل حيز في بيئة ريادة الأعمال في مصر.