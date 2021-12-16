وكيل «تعليم الغربية» يناقش خطة الاستعداد لامتحانات نصف العام

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا موسعا بمديرى الإدارات النوعية بالتعليم الفنى، وموجهي عموم التعليم الفنى بمختلف النوعيات، الصناعى والزراعى والتجارى والفندقى، بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفنى، ومديري الإدارات النوعية للتعليم الفني بالمديرية، وذلك بمسرح المديرية بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية، لمناقشة خطة الاستعداد لأعمال امتحانات النقل للنصف الأول من العام الدراسي 2021 / 2022، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

تعليم الغربية

وشدد وكيل تعليم الغربية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية أثناء سير الامتحانات العملية والنظرية، ومناقشة جدول الامتحانات وخطة العمل لمتابعة سير الامتحانات من الموجهين ومدير الإدارات المختلفة، كما ناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع أساسيات العمل على تطعيم طلبة التعليم الفنى في هذه المرحلة ، وتحفيز مديري المدارس الفنية بمختلف تخصصاتها، على توجيه الطلاب لتلقي مصل الكورونا حفاظاً على سلامتهم، مؤكداً على تكريم مديري المدارس التي تحقق نسبة ١٠٠ % من تلقي المصل لجميع الطلاب لديها.

تعليم الغربية

وعلى صعيد آخر، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية، شهد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التصفيات النهائية لمسابقة أوائل الطلبة لمدارس التعليم المجتمعي على مستوى المحافظة، والتي يتم تنفيذها بقاعة التنمية المهنية بالمديرية، بحضور محمد حموده، مدير إدارة أمن المديرية، وعلا قطب، مدير المرحلة، وسيد الدسوقي، مدير إدارة الفصل الواحد بالمديرية.

تعليم الغربية

كما ترأس وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لجنة مقابلة الفريق البحثي لمعلومات سوق العمل بوحدة تيسير الانتقال الى سوق العمل بالمديرية، بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر، work force Egypt الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومشروع دعم التشغيل الألماني GIZ المرحلة الثالثة، وذلك لاختيار عدد ثلاث أعضاء من الفريق البحثي، لمعلومات سوق العمل بوحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية.