المحكمة الأمريكية تطالب أندرو بالكشف عن وثائقه السرية في قضية الاعتداء

قال قاض في مدينة نيويورك الأمريكية، إن تسوية سرية عام 2009 يقول محامو الأمير أندرو إنها تحميه من دعوى رفعتها فيرجينيا روبرتس يجب أن تُعلن.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أنه تم التوصل إلى الاتفاق من قبل فيرجينيا روبرتس والتي غيرت لقبها الى جوفري، والممول المشتهي للأطفال جيفري إبستين، الذي عُثر عليه مشنوقًا في زنزانته بالسجن في عام 2019 أثناء انتظار المحاكمة.

وتابعت أن فرجينيا كانت من بين عشرات النساء اللاتي اتهمن إبستين البالغ من العمر 66 عامًا بالاعتداء عليهن جنسيًا عندما كن قاصرات.

وأشارت إلى أن محامي أندرو بريتلر أكد بأن الصفقة السرية تحمي دوق يورك أيضًا من دعوى منفصلة قدمتها فرجينيا هذا العام، والتي زعمت أن الامير أندرو أساء إليها جنسيًا في عدة مناسبات، بما في ذلك في منزل جيسلين ماكسويل بلندن عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها.

وأوضحت الصحيفة أن الأمير أندرو نجل الملكة اليزابيث الثانية، دائما ما كان ينفي هذه المزاعم او تورطه مع صديقه المثير للجدل في اي من هذه الجرائم.

وتجرى الآن محاكمة ماكسويل، صديقة إبستين السابقة، في نيويورك بتهمة توفير فتيات قاصرات للممول، الا ان هذه الإجراءات منفصلة عن الدعوى التي رفعها جيوفري ضد أندرو.

زعمت فيرجينيا روبرتس، أن الأمير أندرو اعتدى عليها جنسيًا عدة مرات عندما كانت دون السن القانونية في عام 2001 بينما كان جيفري إبستين يتاجر بها.

في بيان موجز صدر يوم الثلاثاء، قالت قاضية المقاطعة الأمريكية لوريتا بريسكا إنه في حالة عدم وجود أي اعتراض صالح من قبل ملكية إبستين، يجب الإعلان عن صفقة عام 2009 في أو قبل 22 ديسمبر كجزء من قضية الامير أندرو.

وقالت بريسكا إن المحكمة تتساءل عما إذا كان سيتم تحقيق أي غرض مناسب من خلال السرية المستمرة للوثيقة باستثناء المبلغ بالدولار الذي قدمته التسوية من أجله.