الجمعة 17 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

أخصائى أمراض صدر: مرحلة التعافى بعد كورونا تظل الأخطر لمدة 5 أشهر

اصابات كورونا
اصابات كورونا

"أمراض ما بعد التعافي".. هكذا يُطلق الأطباء من مختلف التخصصات هذا المصطلح على الحالة التي تعقب مرحلة الشفاء من كورونا، حيث يُصاب المتعافي بعدة أشياء تظهر أعراضها تثير الريبة والشك في نفوسهم، خوفًا من عدم عودة الجسم لحالته الصحية الجيدة مرة أخرى، وسط أخبار مختلفة من جميع الدول على ظهور أعراض جديدة على المتعافي من فيروس كورونا.

"الدستور" تواصلت مع الدكتور محمد حسني، أخصائي أمراض الصدر، لإيضاح تأثير فيروس كورونا على جسم الإنسان والذي يترك للمتعافي أعراض مُتعبة.

يقول: الدكتور محمد حسني،  إن فترة الحضانة للفيروس عند أي شخص تكون من 10 أيام إلى 14 يومًا للتعافي بشكل كامل وأحيانًا يستغرق الوقت أكثر، ففي بعض الأحيان يمكن أن تستمر الأعراض  لأكثر من 20 يومًا حتى 45 يومًا، بسبب التأثير طويل المدى للإصابة بالفيروس التي يمكن بعد ذلك أن تتطور تلك المضاعفات وتسبب الوفاة.

وأضاف "حسني"، لـ"الدستور"، إن فيروس كورونا يمكن أن يكون شديد العدوى ويسبب الإصابة بمتلازمة تنفسية حادة تتسبب في إتلاف الرئتين، كما يمكن أيضا أن يسبب الفيروس على المدى الطويل إتلاف الدماغ والأوعية الدموية والجلد والأعصاب والكلى والقلب، مما يزيد من مخاطر المشاكل الصحية على المدى الطويل.

وأوضح حسنى أن: “الفيروس قد يبقى في جسم الإنسان لمدة تصل من 3 أشهر إلى ٥ أشهر بعد التشخيص والتعافي وقد يعني هذا أن بعض الأشخاص يحصلون على نتيجة المسحة إيجابية مرة ثانية وثالثة حتى بعد تعافيهم، ويظلوا يعانون من مشاكل صحية كثيرة تؤثر على جميع أجزاء الجسم وخاصة الرئتين فقد يسبب تلف كبير بهما، أو يؤثر على المعدة ويسبب قيئا مستمرا ووجعا كبيرا في العظام، ويؤثر على وظائف الكلى والكبد”.

 

عدوي كورونا مناعة الكلى السكري فيروس كورونا خفقان القلب الشفاء من كورونا الدكتور محمد حسن ما بعد الكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

«هرمونات جنسية».. سر ارتفاع وفيات كورونا بين الرجال

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-12-2021

ارتفاع المصابين بحادث تصادم أتوبيسات بأسوان لـ48 شخصا و5 وفيات

الإحصاء يرصد تأثيرات كورونا على المشتغلين فى مصر

عبدالمجيد تبون يعود إلى الجزائر عقب زيارته الرسمية إلى تونس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل مستوطن وإصابة 2 فى هجوم خارج بؤرة استيطانية بالضفة الغربية

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض