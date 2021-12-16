الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مباحث الشرقية تكثف جهودها لفك لغز العثور على جثة شاب ببحر مويس

جثة
جثة

تكثف مباحث الشرقية جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة بحر مويس.

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا بعثور أهالى عزبة عبدالله فكرى على جثة طافية في ترعة بحر مويس في طريق تل حوين بمركز الزقازيق.

انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهري، حيث تم انتشال الجثة، وتبين أنها لشاب يبلغ من العمر 30 عامًا، يرتدي ملابسه كاملة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، وإخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حيث قرر تشريحها لتحديد سبب الوفاة وتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، لتحديد هوية الجثة، وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمها وضبط مرتكبيها.

واقعة مدير أمن الشرقية جنوب ضبط المباحث تلقى حديد عمرو المباحث الجنائية التعليم مدير امن الجن

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