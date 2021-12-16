بمشاركة مصر.. مجموعة العمل الاقتصادى الخاصة بليبيا تبحث توحيد المصرف المركزى

أكد المشاركون في مجموعة العمل الاقتصادي EWG الخاصة بليبيا، الخميس، على أهمية إعادة توحيد البنك المركزي الليبي للعملية السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وأهميتها لاستقرار البلد ومستقبله.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه علي سالم الحبري، أمس، بشأن ملف توحيد مصرف ليبيا المركزي، بحسب بيان للمصرف اليوم الخميس.

وتم اللقاء بحسب المصرف المركزي الليبي، عبر الفيديو مع سفراء دول مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إسبانيا، المانيا، وبحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، وصندوق النقد والبنك الدوليين ضمن مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين.

وبحث الاجتماع سير عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي، حيث أحاط كلٌ من المحافظ ونائبه الحضور بالتقدم الأخير المحرز لدفع عملية إعادة التوحيد بالاستعانة بشركة ديلويت الدولية كمستشار ومساعد.

وأكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادي EWG، على ضرورة الحفاظ على وحدة واستقلال المؤسسات الاقتصادية والمالية السيادية في البلاد.

كما أعرب الرؤساء المشاركون لمجموعة عمل الخبراء، وبعض أعضاء الجلسة العامة، والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي عن دعمهم لكافة جهود إعادة التوحيد وتقديم المساعدة الفنية، الأمر الذي سيتطلب مزيدًا من المشاورات في الفترة المقبلة.

وكان الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، اجتمع بمقر مصرف انجلترا المركزي بلندن مع ديفيد رامسدن نائب المحافظ لمصرف انجلترا المركزي، وعدد من المدراء بالمصرف، الأسبوع الماضي.

واستعرض اللقاء عملية التوحيد التي أطلقها مصرف ليبيا المركزي وأبدى مصرف انجلترا ترحيبه بها واستعداده لدعمها، كما تم استعراض برامج الحوكمة والشفافية التي يتبناها مصرف ليبيا المركزي والاستفادة من خبرات مصرف انجلترا بالخصوص، كذلك تم خلال اللقاء الترحيب بانضمام مصرف ليبيا المركزي لبرامج تطوير قدرات المصارف المركزية التي يديرها مصرف انجلترا المركزي.