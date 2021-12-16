روسيا ترصد 25 إصابة بمتحور «أوميكرون»

أكدت رئاسة الوزراء الروسية رصد 25 إصابة بمتحور «أوميكرون»، في البلاد حتى اليوم، فيما تتركز هذه الحالات في العاصمة موسكو ومقاطعتها وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورج.

ونقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الناطقة بالعربية تأكيد نائبة رئيس الوزراء ورئيسة غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا، تاتيانا جوليكوفا، عجز السلطات عن منع استمرار انتشار «أوميكرون» قائلة: «بطبيعة الحال، لا يمكن تفادي تصاعد هذا الوضع نظرًا للعدد الكبير من التنقلات عبر الحدود وأعياد عيد الميلاد القادمة».

وأشارت إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد "كورونا" في روسيا حتى اليوم بلغ 76.4 مليون شخص، واستكمل 70.4 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، وبلغ بذلك مستوى المناعة الاجتماعية في البلاد 57.7 بالمائة.

وأكدت أن 200 ألف سرير في المستشفيات الروسية (أي 19 بالمائة من إجمالي عدد الأسرة في مستشفيات البلاد) مخصصة اليوم للمصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا.