الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

من بين 201 مسجدًا.. «مسجد باصونة» يفوز بجائزة عبد اللطيف الفوزان (صور)

مسجد باصونة
مسجد باصونة

فاز مسجد باصونة بمحافظة سوهاج، اليوم الخميس، بجائزة “عبد اللطيف الفوزان” لعمارة المساجد والذي يًنظم فى المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية.  

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حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء جائزة عبد اللطيف الفوزان لعمارة المساجد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة.

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ودخل مسجد باصونة بسوهاج المنافسة بين 201 مسجدًا من 48 دولة.. المسجد صممه المعماري المهندس وليد عرفة في قرية باصونة التابعة لمركز المراغة بمحافظة سوهاج واستغرق تصميمه 6 أشهر، وانتهت أعمال البناء فيه على مدار عامين.

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من جانبه قال المهندس وليد عرفة مؤسس دار عرفة للعمارة، إن تلك هي المشاركة الأولى لمصر في جائزة عبداللطيف الفوزان، مُشيرًا إلى أن قائمة الترشيحات كانت تضم عددًا كبيرًا من المساجد المصرية.

وأوضح أن الجائزة كانت من قبل تقتصر على مشاركة دول الخليج، لكن الدورة الحالية وهى الثالثة توسعت الجائزة لترشح مشاريع من جميع دول العالم.

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وأشار إلى أن أهل "باصونة"  تحدثوا إلى العالم الأزهرى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الذي تعود أصوله إلى القرية والذي تدخل لتعويض أهالى القرية وبناء المسجد بعد فقدانهم مسجدهم الرئيسى الذي ضربته السيول.

المسجد يقع على بعد 20 كيلو مترًا من محافظة سوهاج وهو المسجد الرئيسى لقرية "باصونة" التابعة لمركز المراغة شمال المحافظة، وكان على مساحة 140 متراً قبل أن تضرب السيول مبناه القديم، ليتم تشييده من جديد على مساحة 480 متراً، ليصبح تحفة فنية ومعمارية.

مسجد باصونة يفوز جائزة عبداللطيف الفوزان

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وائل لطفي

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