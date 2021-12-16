افتتاح العناية المركزة لمرضى السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة المنوفية

افتتحت مستشفيات جامعة المنوفية، اليوم الخميس، العناية المركزة لمرضى السكتة الدماغية كأول وحدة متخصصة من نوعها داخل محافظة المنوفية بسعة ستة أسِرة بمبنى مستشفى الطوارئ والحالات الحرجة ومجهزة على أعلى مستوى.

وتختص الوحدة باستقبال حالات الجلطة المخية، نزيف المخ، تصلب شرايين المخ، والتمدد الشريانى بالمخ، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بقسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفيات جامعة المنوفية طبقا لبروتوكولات العلاج العالمية.

جدير بالذكر أن السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف أو يتعرقل تدفق الدم إلى أحد أجزاء الدماغ وبالتالى تتعرض خلايا المخ للموت خلال دقائق قليلة، وبالتالي فإن السكتة الدماغية هى حالة طبية طارئة والعلاج الفورى أمر بالغ الأهمية لكى يقلل من تلف الدماغ والمضاعفات الأخرى لها، وتعد السكتة الدماغية ثانى أسباب الوفاة في مصر والسبب الأول للإعاقة الجسدية، وتشير الأبحاث إلى أن متوسط عدد الحالات الجديدة للإصابة بالسكتة الدماغية حوالى ٢٠٠٠٠٠ حالة سنويا.

حضر الافتتاح الدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هانى عارف أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة عين شمس وسكرتير الجمعية المصرية للمخ والأعصاب والطب النفسي، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتورة رشا القبانى رئيس قسم الأمراض النفسية والعصبية، والدكتور أكثم الإمام الأستاذ بالقسم.

ويتم ذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، وبحضور الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوى المدير التنفيذى المستشفيات الجامعية.