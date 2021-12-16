الخميس 16 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي وخطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2021-2022

البريد الإلكتروني
البريد الإلكتروني المدرسي

تصدر رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية للتقدم للامتحانات استجابة لدعوة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات خلال الفترة الجارية، ضمن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021.

رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي

ويرصد "الدستور" رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي وكيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد على منصة office365 لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا بكل سهولة، بالإضافة إلى متابعة الدروس والمناهج الدراسية المقرر من خلال البريد الإلكتروني المدرسي، من خلال اتباع خطوات التالية:-

  • أولا: تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص لإنشاء حساب إلكتروني موحد من خلال هذا الرابط ( من هنا).
  • ثانيًا: إدخال كافة بيانات الطالب من واقع الرقم القومي الموجود في أعلى شهادة الميلاد.
  • ثالثًا: إدخال كود الطالب المدرسي الذي حصل عليه من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب كتابة الرقم القومي.
  • رابعًا: ظهور كافة بيانات الطالب للتأكد منها.
  • خامسًا: يعيد الطالب تعيين كلمة السر.
  • رابعًا: يفتح الطالب "Gmail" من التابلت بالايميل الجديد والباسورد.

أخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022

وطالبت وزارة التربية والتعليم  طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021-2022خلال الفترة من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 وحتى الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

وأكدت أن تسجيل الاستمارة يعد شرطًا  أساسيًا لدخول الطالب لأداء الامتحانات هذا العام ولن يتم السماح لأي طالب أو طالبة بالدخول إلى اللجنة بدونها.

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تسجيل الاستمارة.. خطوات الحصول على الحساب المدرسي الموحد على منصة office365

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رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2021 

وحددت وزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات للعام الدراسي 2021 -2022 عبر موقعها الإلكتروني، نرصدها عبر السطور التالية:-

  • يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم “من هنا”.
  • اضغط على تسجيل الصف الثالث الإعدادي.
  • انتقل إلى الحساب الشخصي للطالب على برنامج Office 365 وفي حالة عدم وجود حساب للطالب يقوم بإنشاء حساب.
  • اضغط على الحساب الشخصي للطالب.
  • سجل الرقم القومي للطالب.
  • اكتب كود الطالب.
  • انقر على التأكد من أنك لست جهاز روبرت.
  • اضغط على أيقونة التأكد من الاستبيانات.
البريد الإلكتروني المدرسي رابط إنشاء البريد الإلكترونى المدرسي تسجيل الاستمارة الإلكترونية تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022 الحساب المدرسي الموحد وزارة التربية والتعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

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