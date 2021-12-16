رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي وخطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2021-2022

تصدر رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي لتسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية والمرحلة الثانوية للتقدم للامتحانات استجابة لدعوة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور طارق شوقي، بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات خلال الفترة الجارية، ضمن الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2021.

رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي

ويرصد "الدستور" رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي وكيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد على منصة office365 لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات إلكترونيا بكل سهولة، بالإضافة إلى متابعة الدروس والمناهج الدراسية المقرر من خلال البريد الإلكتروني المدرسي، من خلال اتباع خطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول عبر الموقع المخصص لإنشاء حساب إلكتروني موحد من خلال هذا الرابط ( من هنا).

ثانيًا: إدخال كافة بيانات الطالب من واقع الرقم القومي الموجود في أعلى شهادة الميلاد.

ثالثًا: إدخال كود الطالب المدرسي الذي حصل عليه من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب كتابة الرقم القومي.

رابعًا: ظهور كافة بيانات الطالب للتأكد منها.

خامسًا: يعيد الطالب تعيين كلمة السر.

رابعًا: يفتح الطالب "Gmail" من التابلت بالايميل الجديد والباسورد.

أخر موعد لتسجيل الاستمارة الإلكترونية 2022

وطالبت وزارة التربية والتعليم طلاب الصف الثالث الإعدادي بضرورة تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2021-2022خلال الفترة من يوم الأحد 12 ديسمبر 2021 وحتى الاثنين الموافق 20 ديسمبر 2021.

وأكدت أن تسجيل الاستمارة يعد شرطًا أساسيًا لدخول الطالب لأداء الامتحانات هذا العام ولن يتم السماح لأي طالب أو طالبة بالدخول إلى اللجنة بدونها.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2021

وحددت وزارة التربية والتعليم خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحانات للعام الدراسي 2021 -2022 عبر موقعها الإلكتروني، نرصدها عبر السطور التالية:-