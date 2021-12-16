الخميس 16 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

بعد عرض «حلم حياتي» طبيب نفسي: المسلسل يقدم روشتة التعامل مع مرضى التوحد

ابراهيم مجدي
ابراهيم مجدي

حالة من التعاطف تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي، بعد عرض حلقات الحكاية الثامنة من سلسلة مسلسل «إلا أنا» بعنوان «حلم حياتي»، حيث سلط القائمين على العمل الضوء على أسرة «خديجة» التي تقوم بدورها الفنانة الشابة مايان السيد وتعاني من مرض التوحد.

وأشار استشاري الطب النفسي إلى أن لمرض التوحد أنواع عديدة منها صعوبة في التواصل والكلام بشكل جيد، الصراخ طوال الوقت، بالإضافة إلى الانزعاج من الزحام والأماكن التي تنتشر فيها الضوضاء.

طبيب نفسي: حكاية حلم حياتي «روشتة تأهيل نفسي»

في هذا الصدد، أوضح الدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، أن التوحد من الأمراض التي تحتاج إلى تعامل نفسي مختلف عن باقي المشكلات الأخرى.

وأشار إلى أن التنمر ضد مرضى «طيف التوحد» من الأمور التي تشكل خطر على صحتهم النفسية، بالإضافة إلى أنها تتسبب في رفضهم للعلاجات المتاحة.

وعن المسلسل أكد استشاري الطب النفسي، أن حكاية "حلم حياتي" يساعد بشكل كبير في تقديم الحلول والدعم لمرضى «طيف التوحد» فهو بمثابة «روشتة التأهيل النفسي» لهؤلاء المرضى.

وتابع استشاري الطب النفسي الدكتور إبراهيم مجدي، في حديثه لـ«الدستور» أن العلاج بالدراما من أفضل العلاجات الفعالة لمشكلة التوحدي، وتوعية الأسر حول هذا المرض وكيفية التعامل معه.

ونوه استشاري الطب النفسي إلى أن التنمر هو أحد أشكال العنف التي يواجهها مريض التوحد، الأمر الذي يتسبب في دخول مرضى "طيف التوحد" في نوبات من البكاء الغير مبرر، بالإضافة إلى تجنب التعامل مع الاخرين، الأمر الذي يصعب العلاج.

وينصح الدكتور مجدي، الأهل بضرورة الصبر وعدم اليأس، والتوجه لمراكز دراسات الطفولة، من أجل التأهيل العلمي والسليم لمرضى طيف التوحد.

كما أن التأثير النفسي العائد على مريض التوحد يختلف عن الشخص العادي عند التعرض للتنمر، حيث يصعب على مريض «طيف التوحد» الرجوع لحياته كما كانت في السابق.

مواقع التواصل الاجتماعي مرضى التوحد إبراهيم مجدي مايان السيد مسلسل الا انا استشاري الطب النفسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة» لرجال الأعمال

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2022.. الحساب المدرسي الموحد

تصل للمؤبد.. عقوبة تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا

مطالبات أوروبية بتسريع عمليات التلقيح لمواجهة «أوميكرون»

الأرصاد تكشف تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب مصر

بارد يصل حد الصقيع.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الصحة: الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا اختيارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الولع الشامى بمصر

د. أحمد عادل القُضَّابى

روايات تاريخية «مضروبة»

حسين دعسة

نواب الأردن دفع اتفاق النوايا بشأن الطاقة والمياه نحو المجهول.. برغم حساسيته المستقبلية

عبد الرحيم طايع

افتقادنا لمزايا المرأة الطبيعية

مدحت بشاى

هدى شعراوى والريادة النسوية الوطنية

وجيه أمين عبدالعزيز

انتبه .. قبل أن يورطك هاتفك فى هذه الجريمة!

د هند جاد

زعيط ومعيط.. ونطاط الحيط

د. القس صفوت البياضى

الإنسان مقامًا وقيمة يعتز به الوطن

صور

جنازة المخرج محمد نبيه

منتخب مصر يتأهل لنصف نهائي كأس العرب بالفوز على الأردن

مباراة مصر والأردن في ربع نهائي كأس العرب

محطة تل أبيب

المزيد

مؤتمر أردني فلسطيني حول إعادة بناء السردية الفلسطينية

فلسطين: إسرائيل ترد على دعوات السلام بتعميق الاستيطان والاستيلاء على الأرض

تواصل انتهاكات الاحتلال: إصابات واعتقالات وهدم واقتحام للأقصى