إزالة 29 حالة تعدٍ على نهر النيل بمركز طهطا

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 29 حالة تعد على النيل، وأملاك الري، خلال حملة مكبرة قامت بها الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالتعاون مع قوات الأمن، والري، وحماية النيل بسوهاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة وإزالة أي تعديات على النيل والمجاري المائية والري .

وأوضحت فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم تنفيذ الحملة على مدار يومين بقرية الخزندارية التابعة لمجلس قروي الصوامعة، مشيرة إلى تنفيذ 11 قرار إزالة في اليوم الأول، وتنفيذ 18 قرار إزالة في اليوم الثاني للحملة، مؤكدة الاستمرار في التصدي للمخالفين وتطبيق القانون حفاظا على نهر النيل، والتنسيق مع الجهات المعنية بصفة مستمرة.