ضمن حياة كريمة.. جامعة دمنهور تنفذ قافلة مجانية شاملة بحوش عيسى

نفذت جامعة دمنهور قافلة مجانية شاملة تنموية و طبية وبيطرية وزراعية وتثقيفية وتوعوية لخدمة أهالي قرية شلتوت مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع المحافظة ومجلس مدينة حوش عيسى ومديرية الطب البيطري بالبحيرة ومعهد بحوث صحة الحيوان بدمنهور.

كما تضمنت القافلة مشاركة كليات الجامعة الطب البيطري والزراعة والصيدلة والتمريض وتحاليل علوم.

وقد أحصت القافلة الدوائية العلاجية البشرية لكلية الصيدلة وبتبرعات كريمة من كبريات شركات الأدوية الوطنية ومنسوبي الجامعة وقسم الأدوية بالكلية وبمشاركة أطباء الوحدة الصحية للكشف والتشخيص لوصف وصرف وإرشاد لما يزيد عن 300 عبوة دوائية مجانية لحوالي 30 صنف وشكل صيدلي مختلف من أدوية المعدة والكبد والقلب والأوعية الدموية والحساسية والضغط والسكر والمسكنات ومضادات الالتهاب، والمضادات الحيوية ومضادات الطفيليات والديدان، ذلك على هيئة أقراص وكبسولات وشراب وحقن وأكياس وقطرات ومراهم جلد وعين، لما يتجاوز 150 مستفيد من المرضى والمحتاجين من أبناء القرية، وتم تقديم الخدمة التمريضية لكلية التمريض من تثقيف والتوعية والوقاية مابين توعية عن الأمراض المزمنة وقياس الضغط والسكر وتقييم الحالة الصحية كما شمل التثقيف الصحي عن الأمراض المزمنة المختلفة للأمهات عن فترة الحمل الولادة والتغذية الصحية للاطفال والتطعيمات المختلفة، وطريقة الفحص الذاتى عن سرطان الثدي.

وكذلك الوقاية وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة ضد الكورونا، وأهمية مشورة ما قبل الزواج وتنظيم الأسرة والزيادة السكانية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب وريادة الأعمال والقوافل المجتمعية والتعريف بمبادرة حياة كريمة ومحو الأمية وتعليم الكبار وأيضًا الخدمات البيطرية والزراعية الشاملة من كشف طبي وتوعية وكذلك الخدمات الإرشاد الزراعي وصرف المبيدات الزراعية.

يأتى ذلك بناء على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لخدمة أهالي محافظة البحيرة ودورها فى خدمة المجتمع لتلبية إحتياجات المجتمع من القوافل المتكاملة والتي تطلقها الجامعة بصفة مستمرة وفقًا لجدول زمني محدد، في ظل تنفيذ خطتها الإستراتيجية في تطوير وتنمية المجتمع المحيط كما تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية المتميزة والشاملة إلى جانب التوعية الصحية والإستفادة القصوى من الكفاءات الطبية في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور عبدالحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن جامعة دمنهور وف تواصل قوافلها الشاملة والمجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تأتي فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 من خلال تطوير الريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا.