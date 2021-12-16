مشاهير منحتهم العائلة المالكة البريطانية لقب فرسان أو سيدات (صور)

يمكن للملكة تكريم الأشخاص الذين حققوا شيئًا غير عادي مع الفروسية، ويحصل الرجال على لقب «سيدي» بينما تحصل النساء على لقب «سيدة»، ونعرض لكم في السطور التالية بعضا من المشاهير الذين منحتهم الملكة هذا اللقب وفقا لتفوقهم في الفروسية، أو في الأعمال الخيرية كما ذكر موقع insider.

في عام 1993 حصل أنتوني هوبكنز على لقب فارس، لكنه تخلى عن اللقب بعد 7 سنوات.



حصل بول مكارتني على وسام فارس عام 1997 لخدمته للموسيقى.

حصل السير إلتون جون على لقب الفروسية عام 1998

كصديق قديم للأميرة ديانا، حصل الموسيقار التون جون على لقب فارس في قصر باكنغهام بعد عمله الذي امتد لعقد من الزمن في الموسيقى.

في عام 2000 جعلت الملكة إليزابيث تايلور تحصل على لقب سيدة

حصلت تايلور على اللقب بسبب عملها في التمثيل وأبحاث الإيدز، وقالت الممثلة إن التكريم كان من أبرز أحداث حياتها.

أصبح بيل جيتس فارسًا فخريًا في عام 2005 بفضل عمله الخيري.

بعد تأسيس مايكروسوفت ونشاطه الخيري، حصل جيتس على لقب فارس فخري، مما يعني أنه غير مسموح له باستخدام لقب السيد لأنه ليس من مواطني الكومنولث البريطاني.

منح الأمير ويليام لقب فارس لدانيال داي لويس في عام 2014



حصل داي لويس الحائز على جائزة الأوسكار ثلاث مرات على وسام الفروسية من الأمير ويليام في قصر باكنغهام، زقال في ذلك الوقت، وفقًا لصحيفة ديلي ميل: "إنني مندهش تمامًا وسعيد تمامًا بنفس القدر" .

وفي نفس العام تلقت أنجلينا جولي النجمة السينمائية المشهورة لقب فارس فخري.

في عام 2017 تم اختيار رئيسة تحرير Vogue آنا وينتور سيدة لعملها في مجال الموضة والصحافة.





حصل بطل الفورمولا سبع مرات على وسام فارس لخدماته لرياضة السيارات في حفل تكريم قلعة وندسور في 15 ديسمبر 2021.