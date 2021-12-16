تصل للمؤبد.. عقوبة تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا

حذر مجلس الوزراء المواطنين من تزوير شهادات الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن تزوير شهادات اللقاح تؤدي بصاحبها إلى السجن والغرامة.

واستندت العقوبة إلى نص المادة 222 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937م، إلى حكم آخر تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، في حالة اقتران جريمة التزوير بالرشوة، و تطبق العقوبة على الطبيب والراشي والوسيط.

ما هي عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا؟

نصت المادة 222 من قانون العقوبات للتزوير على: كل طبيب أو جراح أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيان مزور بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية للقيام بشيء من ذلك أو وقع منه الفعل نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة، ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا".

أما فيما يخص عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا فإن تطبيقها يقع على الطبيب والراشي صاحب الشهادة المزورة والوسيط بينهما، وقد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد لان ذلك من ضمن اطر التزوير في الاوراق الرسمية.

أما المادة 103 من قانون العقوبات فقد نصت على ما يلي: كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعتبر مرتشيا، ويعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، وهي التي قد تطبق باعتبارها عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا حال اقتران الجريمة بالرشوة.

وايضا يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه.

كيف يمكن الكشف عن تزوير شهادات تلقى لقاح فيروس كورونا المستجد؟

في وقت سابق قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن تزوير شهادة تلقى تطعيم لقاح فيروس كورونا يعاقب عليها القانون حسب اللوائح والمواد المختصة بذلك.

وأكد عبد الغفار أن هناك تشديد من قبل الوزارة للكشف عن أي عملية تزوير لشهادات اللقاح و قال إن هناك طرق كثيرة للتأكد من سلامة شهادة لقاح كورونا، والكشف عن مدى صحتها وتضم 4 بنود، وهي:

- متن الورق المطبوع به الشهادة.

- العلامة المائية الموضوعة على الشهادة.

- رمز qr code الموجود بالشهادة.

- الختم الرسمي بالوزارة لا يبهت أو يتلاشى من على الشهادة.

- ختم النسر الموجود على الشهادة.