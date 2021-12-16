استمرار ارتفاع الوفيات والإصابات بـ«كورونا» حول العالم

واصلت دول العالم، اليوم الخميس، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي فيتنام، سجلت وزارة الصحة 15522 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و283 حالة وفاة. وقالت الوزارة إنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1459175 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 28 ألفا و616 حالة، بحسب صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية.

وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 13469 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى 2920438 حالة، وبلغت الوفيات 20 ألفا و255 حالة، بحسب موقع "داتش نيوز" الإخباري الهولندي.

وفي بلجيكا، سجلت سلطات الصحة 11 ألفا و851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 44 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و980 ألف و120 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 27 ألفا و729 حالة وفاة.

وفي التشيك، سجلت سلطات الصحة 11 ألفا و625 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 45 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليونين و378 ألفا و728 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 34 ألفا و923 حالة وفاة.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 ألاف و590 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و355 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و588 ألفا و147 والوفيات إلى 92 ألفا و313 حالة. وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 3 ملايين و284 ألفا و815 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية 7 آلاف و974 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 34 مليونا و718 ألفا و602 حالة. وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "إنديا توداي"، بارتفاع تراكمي الوفيات إلى 476 ألفا و478 شخصا بعد وفاة 343 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي كوريا الجنوبية، أكدت البلاد 7 الاف و622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسط انتشار الفيروس باستمرار، مما يرفع الإجمالي إلى 544 ألفا و117 إصابة.. كما أعلنت البلاد عن 62 حالة وفاة جراء الإصابة بكوفيد-19 خلال يوم أمس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4518 حالة وفاة. وأبلغت الوكالة عن 20 حالة إصابة جديدة بمتحور أوميكرون، مما يرفع إجمالي هذه الحالات إلى 148.

وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 5 آلاف و800 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 11 حالة وفاة. وأشارت إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال 1205993 حالة إصابة و18698 حالة وفاة، بحسب صحيفة “ذا برتغال نيوز”.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 5394 حالة إصابة، بارتفاع كبير بلغ أكثر من ألفي حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، و109 حالات وفاة. وذكر المركز أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 794166 حالة، وبلغ عدد الوفيات حتى الآن 15730 حالة، بحسب صحيفة "ذا سلوفاك سبكتاتور".

أما في المجر، سجلت سلطات الصحة 5298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بالإضافة إلى 144 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و213 ألفا و 318 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 37 ألفا و376 حالة وفاة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم تسجيل 4 آلاف و262 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و707 ألاف و402 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.. حسبما ذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية.

في تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3684 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و181 ألفا و960 حالة والوفيات إلى 21 ألفا و284 حالة.

وفي جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 901 ألفا و202 حالة والوفيات إلى 12 ألفا و918.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 1725 حالة إصابة جديدة بكوفيد و83 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 720 ألفا و376 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 29 ألفا و847 حالة حتى الآن.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1493 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و6 حالات وفاة. وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 94554 حالة، فضلا عن 262 حالة وفاة، بحسب صحيفة "ذا لواتيات تايمز" المحلية.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 1345 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، و8 حالات وفاة.

ووفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في سلوفينيا حتى الآن 445218 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5452 حالة وتعافى 419 ألفا و890 شخصا من المرض.

وفي لاتفيا، سجلت السلطات الصحية 934 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و11 حالة وفاة. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في لاتفيا 264965 حالة، وتبلغ الوفيات 4419 حالة.

وفي إستونيا، سجلت السلطات الصحية 647 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ولم تسجل أي حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية. ووصل إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في إستونيا حتى الآن إلى 230 ألفا و514 حالة، وبلغت الوفيات 1869 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 575 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 981 ألفا و 435 إصابة، كما سجلت البلاد 791 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 951 ألفا و109 حالات، وفقا لموقع إنفورما الكازاخي.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 301 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 6 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة "دون" الباكستانية. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و290 ألفا و214 إصابة بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا و849 وفاة.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 289 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 2 مليون و837 ألفا و16 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، 47 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 50 ألفا و496 وفاة، حسبما ذكرت صحيفة “فلبين ستار” الفلبينية.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم تسجيل 285 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية. وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 2041 وفاة، حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 387 ألفا و446 حالة إصابة.

وفي أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 219 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 196 ألفا و522 حالة، بإجمالي وفيات 1449. وقالت الوزارة في بيان رسمي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 152 مريضا بكوفيد تماثلوا للشفاء التام في الفترة نفسها، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 193 ألفا و277.

أعلنت السلطات اليابانية اليوم تسجيل 190 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أنحاء البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، فيما يبلغ عدد الحالات الخطرة في البلاد في الوقت الحالي 27 إصابة.

ويشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في اليابان منذ بداية تفشي الوباء بلغ مليونا و729 ألفا و764 حالة إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18 ألفا و390 حالة وفاة.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 343 ألفا و175 ألفا والوفيات إلى 7874 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة النيوزيلندية أنه تم تسجيل 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 13 ألفا و238 حالة.

وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغت 48 حالة، فيما بلغت عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 10 آلاف و971 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 2219 شخصا.

وفي أنجولا، سجلت السلطات الصحية 90 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بينما لم تسجل أي حالات وفاة مرتبطة بالمرض. وبهذه الحصيلة، يرتفع إجمالي حالات الإصابة بكوفيد-19 في أنجولا إلى 65565 حالة، بينما تبلغ الوفيات 1737 حالة.

وفي الصين، قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم إنه تم تسجيل 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 100 ألف حالة. وذكرت اللجنة أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، ليستقر عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا عند 4636 حالة وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 184 ألفا و94 حالة إصابة. في الوقت نفسه، سجلت البلاد حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي حصيلة الوفيات إلى 2777 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "آكي برس" القيرغيزية.

وسجلت تايوان حالة إصابة محلية فضلا عن 11 حالة قادمة من الخارج بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 ألفا و 772 حالة إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 849 وفاة.

وفي النمسا، أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر أن قمة الاتحاد الأوروبي فى بروكسل اليوم الخميس سوف تركز على تطورات أزمة جائحة كورونا مشيرا الى أن اللقاح المتطور الخاص بتوفير حماية أقوى من متغير " أوميكرون " سيكون متاحا فى الربيع المقبل.

وقال نيهمر -في تصريح على هامش القمة الأوروبية- إن رؤساء الحكومات الاوروبية سوف يستعرضون مستجدات أزمة متغير " أوميكرون " وسبل تعزيز جهود نشر اللقاحات على أوسع نطاق، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يسير على الطريق الصحيح فى توزيع اللقاحات متوقعا أن اللقاحات الجديدة سوف تعمل بشكل أفضل ضد الطفرة ويمكن أن تكون متاحة في مارس المقبل.

وفي موزمبيق، حث الرئيس فيليبي نيوسي أبناء شعبه على الامتثال للتدابير الخاصة بالسيطرة على انتشار متحور "أوميكرون" الجديد لفيروس كورونا، وتلقي التطعيم ضد كوفيد-19 بينما هدد بفرض قيود على الخدمات للأشخاص غير المحصنين، بحسب موقع "أفريكا نيوز" الإخباري.

يأتي ذلك وسط ارتفاع في الأيام الأخيرة في عدد الإصابات اليومية بالفيروس، فقد سجلت موزمبيق أمس الأول الثلاثاء أكثر من 700 حالة، وهو وضع يزداد سوءا كل يوم هذا الشهر وسط ظهور متحور أوميكرون.

وأكدت موزمبيق حتى الآن بالفعل 17 حالة إصابة بمتحور أوميكرون.

وفي كينيا، قال وزير الصحة موتاهي كاجوي إن كينيا من المقرر أن تبدأ في تصنيع لقاحات كوفيد-19 محليا اعتبارا من أبريل المقبل، في وقت تسعى فيه إلى حماية مواطنيها من أي معوقات محتملة لإمدادات اللقاحات في المستقبل.

وأشار كاجوي إلى أن إنشاء مصنع لإنتاج اللقاحات في كينيا يهدف إلى معالجة ضعف الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية في المستقبل كما كان واضحا خلال جائحة كوفيد-19، التي تركت البلاد والقارة معرضين لنقص اللقاحات، بحسب وكالة أنباء كينيا.

وقال كاجوب: "نستورد حاليا أكثر من 70 بالمائة من المنتجات الطبية للدولة، بما في ذلك اللقاحات والمستحضرات البيولوجية.

هذا يعني في بعض الأحيان أننا غير قادرين على الوصول إلى الإمدادات الأساسية بسبب مشاكل لوجستية لأن الاستيراد يستهلك جزءا كبيرا من ميزانيتنا الصحية"، وأضاف أن "الإنتاج المحلي للقاحات البشرية سيدعم برامج الرعاية الصحية العامة والنمو الاقتصادي الوطني والإقليمي ويعزز القدرة على السيطرة على تفشي الأمراض التي قد تظهر في المستقبل".

وتابع أن هذه هي المرة الأولى التي تصنع فيها كينيا لقاحات بشرية وفي المستقبل لن يكون هناك المزيد من استيراد اللقاح لأن كينيا لديها القدرة والعلماء لتصنيع لقاحهم الخاص.

وفي اليونان، صرح رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، بأن هناك احتمالية لفرض مزيد من القيود الجديدة للحد من انتشار كوفيد-19، مدفوعًا بسلالة أوميكرون المتحورة شديدة العدوى، قبل موسم الأعياد.

ونقلت صحيفة (كاثمريني) اليونانية عن تصريح ميتسوتاكيس ردا على سؤال صحفي قبل اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قوله اليوم الخميس إنه "قلق" بشأن بعض البيانات حول سلالة أوميكرون، وقوله "الاستجابة الوحيدة لأوميكرون هي تسريع برنامج التطعيم- وهو ما نقوم به من خلال التعجيل بإتاحة الجرعات المعززة ".

وأضاف: "في حال ما إذا احتجنا إلى اتخاذ تدابير إضافية وإجراء مزيد من الاختبارات فسيحدث هذا خلال عيد الميلاد من أجل كسب المزيد من الوقت ولحماية السكان من خلال إعطاء جرعة معززة".

يشار إلى أن اليونان سجلت حتى الأمس عشر إصابات بسلالة أوميكرون.

كما حذر خبير صحي يوناني من ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مدفوعًا بمتحور أميكرون شديد العدوى، عقب موسم أعياد الميلاد، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار المرض.

وقال الطبيب المتميز والباحث العلمي المقيم في الولايات المتحدة جورج بافلاكيس -وفق ما نقلته صحيفة (كاثمريني) اليونانية- إن "الأعياد ستتبعها موجة من العدوى".

وأضاف أن السلطات يجب أن تفرض قيودًا جديدة للاستعداد لزيادة الحالات، بما في ذلك إغلاق المدارس في وقت مبكر لقضاء عطلة الشتاء وإجراءات أكثر صرامة على النوادي والمطاعم، وتابع أن "الوضع في وحدات العناية المركزة خارج عن السيطرة؛ يجب خفض عدد الحالات؛ نحن بحاجة إلى إجراءات أكثر صرامة في كل مكان؛ يجب أن نحد من التواصل الاجتماعي، محذرًا من أنه بالمعدل الحالي سيتجاوز عدد الوفيات المرتبطة بكوفيد 25 ألف وفاة بحلول عيد الفصح.

جدير بالذكر أن اليونان سجلت أكثر من 19 ألف وفاة جراء الإصابة بـ(كورونا) منذ بداية الوباء ، وفقًا للأرقام الرسمية الصادرة يوم الأربعاء.