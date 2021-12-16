إحالة 3 متهمين بالشروع في قتل مقاول وسرقته للجنايات

قررت نيابة الشروق وبدر اليوم الخميس، إحالة 3 متهمين، لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بالتعدي على مقاول بآلة حادة وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته في مدينة الشروق بمحافظة القاهرة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين لديهم خلافات مالية مع المجني عليه، وقالوا خلال التحقيق أمام النيابة إن المجني عليه استولى منهم على مبالغ مالية بهدف تشغيلها بالمواقع الإنشائية بالتجمع بفوائد ثابتة كل شهر، وتفاجأوا برفض المجني عليه إعطاءهم مكاسبهم المتفق عليها، مدعيًا خسارته تلك الأموال، ما دفعهم للتعدي عليه وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بمدينة الشروق.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من مقاول يتهم 3 أشخاص بالتعدي عليه بآلة حادة وسرقة مبلغ مالي من داخل شقته بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.