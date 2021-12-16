الخميس 16 ديسمبر 2021
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سياسي

برلمانية: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

النائبة / نيفين الكاتب
النائبة / نيفين الكاتب

أكدت الدكتورة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي نالت فيه حقوقها كاملةً وحققت فيه أحلامها وتطلعاتها، فمنذ أن تولى الرئيس السيسي المسؤولية، بدأت مصر عهدًا جديدًا في تاريخ تمكين المرأة المصرية في شتى المجالات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.

وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، فما حصلت عليه المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي لم تحصل عليه طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، فلأول مرة في تاريخ مصر تصل المرأة المصرية إلى مواقع صُنع القرار، لنجد سيدات مصر، وزراء، وسفراء وقاضيات ونائبات، فضلًا عن العديد من الإمتيازات المسبوقة التي نالتها المرأة المصرية في عهده على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، ففي عهد الرئيس السيسي لم يعد هناك سقفًا محددًا لطموحات المرأة المصرية، في ظل وجود إرادة سياسية حكيمة تؤمن بالمرأة وتقدرها وتدعمها.

وأكدت على أن التاريخ سيذكر للرئيس السيسي، إنه أول رئيس منح للمرأة المصرية الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها وقدراتها، وأول من وفرّ لها الدعم اللازم لها، فعلى مدار 7 سنوات، فتحت للمرأة المصرية آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل، مهدت الطريق للمرأة أن تشارك بقوة في بناء وصُنع مستقبل وطنها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أوفى بوعده للمرأة المصرية، عندما وعد في عام 2014 بأن تعمل مؤسسات الدولة على تمكين المرأة، وهو ما تحقق بالفعل على مدار السنوات السبعة.

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