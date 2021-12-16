الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تركيب منظومة متكاملة للبوابات الإلكترونية بمنطقة أهرامات الجيزة

البوابة الإلكترونية
البوابة الإلكترونية

بدأت منطقة أهرامات الجيزة اليوم في تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية والتي تعد المرحلة الثانية من منظومة الدخول الإلكتروني للمنطقة الأثرية بعد تشغيل المرحلة الأولى في أكتوبر الماضي والتي تضمنت تشغيل التذاكر الإلكترونية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه البوابات تشكل جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة بمختلف أنحاء الجمهورية تباعا، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

وأكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، على أهمية وجود هذه المنظومة الإلكترونية حيث أنها ستعمل بشكل كبير على تحسين تجربة السائح أثناء زيارته للمنطقة فضلا عن إحكام الرقابة على عملية بيع واستخدام التذاكر بشكل كامل، من خلال إصدار تذاكر حديثة تحمل QR code تستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية وتقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس، كما أنها تتيح إحصاء عدد السائحين عند دخول المنطقة والخروج منها، ومراقبة الإيرادات مركزيا وعمل مضاهاة لأعداد السائحين مع ما يتم تسجيله من إيرادات. كما تتيح المنظومة أيضا السداد باستخدام كروت الائتمان المختلفة.

ومن جهته، قال أشرف محي، مدير منطقة آثار الهرم، إنه تم اليوم تركيب وتشغيل ١٣ بوابة إلكترونية حديثة عند منفذي دخول منطقة الأهرامات الأثرية، مشيرا إلى أنه تم البدء منذ أكتوبر  الماضي في استخدام تذاكر إلكترونية جديدة لتحل محل التذاكر الورقية، وذلك مع الحفاظ على هوية المنطقة والطابع الأثري الخاص بها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة المتكاملة للدخول باستخدام التذاكر الإلكترونية قد تم تركيبها وتشغيلها في المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، المتحف المصري بالتحرير، قلعة صلاح الدين بالقاهرة، كما تم تركيب وتشغيل المراحل الأولى في معبدي الأقصر والكرنك ووادي الملوك بالأقصر ومتحف شرم الشيخ.
 

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