محافظ الدقهلية يعقد اجتماعًا بمسئولي مركز حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس اجتماعًا بمسئولي مركز حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بالكلية الفنية العسكرية وممثلي وزارة البيئة والجامعة اليابانية ومركز بحوث الإسكان والبناء وجامعة المنصورة لبحث تطبيق حوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بمدينة أجا لتنميتها عمرانيًا وبيئيًا واقتصاديًا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد أبوغنيمة السكرتير العام للمحافظة، والعميد دكتور محمد فهمي مدير مركز التميز البحثي لحوكمة البيئة العمرانية والاستدامة بالكلية الفنية العسكرية، والعقيد دكتور شريف إبراهيم رئيس قسم الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، والمقدم دكتور مصطفي فاروق رئيس قسم إدارة الانتاج والجودة بالكلية الفنية العسكرية، والدكتور أحمد البري مستشار وزيرة البيئة، والدكتور حاتم محمود رئيس برنامج العمارة بالجامعة اليابانية والدكتورة ريهام حافظ والدكتورة عبير جلال ممثلي مركز بحوث الإسكان والبناء والدكتور أحمد طنطاوي رئيس قسم العمارة كلية الهندسة جامعة المنصورة، وكل الجهات التنفيذية المعنية.

وأشار "المحافظ" إلى أن الهدف من تطبيق الحوكمة العمرانية هو تطبيق تصميمات مدن الجيل الخامس ومبادئها ووضع كود موحد للإنشاءات العمرانية الجديدة من حيث (التصميمات والتشطيبات واماكن الخدمات والطرق والمحاور) في مدينة أجا كأول مدينة على مستوى الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع عرض من العميد محمد فهمي شرح خلاله كيف سيتم تطبيق الحوكمة العمرانية في مدينة أجا وتحويلها إلي مدن الجيل الخامس من حيث التصميمات والمبادئ.

ووجه "مختار" لكل المختصين بسرعة تجميع البيانات والإحصائيات اللازمة عن المخطط الاستراتيجي لمدينة أجا وكل المرافق كهرباء مياه صرف صحي غاز تليفونات وغيرها لمراجعتها ومناقشتها لسرعة البدء في تطبيق منظومة الحوكمة العمرانية بمدينة أجا.

كما وجه "المحافظ" ببحث إمكانية إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لصالح أبناء مدينة أجا وإنشاء تجمعات صناعية وإنتاجية لتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدل الإنتاج مما سيكون له عظيم الأثر على الاقتصاد القومي المصري.