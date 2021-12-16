محافظ البحيرة يشدد على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات 

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار رفع درجة الإستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات للتعامل مع الأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة نقوم بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وتطهير صفايات المطر، مؤكدًا على الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي ، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم التوجيه بمتابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار واختبار قدرتها على مواجهة الأمطار، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع عمل نماذج محاكاة للتأكد من جاهزية الأطقم والمعدات.

كما وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمراجعة المباني الآيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، إستمرار مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة اتخاذ اللازم بإجراء الصيانة على الفور حفاظاً على الأرواح والممتلكات، العامة بجميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

يأتي ذلك مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض بعض المناطق بمدن وقرى محافظة البحيرة لأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة وعلى أماكن متفرقة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة تستمر لعدة أيام.