إتيكيت ليلة رأس السنة لكي تكون ضيفًا مهذبًا في الحفلات

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الميلاد، فلا يزال من المهم أن تكون ضيفًا مهذبا إذا دعيت لإحدى الحفلات من إحضار المشروبات والوجبات الخفيفة إلى تشغيل الموسيقى، إلى التأكد من وصول الضيوف إلى المنزل بأمان، هناك الكثير من الطرق لتكون ضيفًا جيدًا في حفلة ليلة رأس السنة الجديدة.

يقدم موقع “southern living” بعضًا من هذه القواعد:

تحقق من قواعد الملابس

عكس العطلات الأخرى يمكن أن يختلف نظام الأزياء في حفلات ليلة رأس السنة بشكل كبير، من الأزياء إلى ربطة العنق السوداء إلى الملابس غير الرسمية تمامًا، اسأل المضيف عما سيرتديه الجميع واكتشف ما إذا كانت الحفلة ستقام بالداخل أو بالخارج.

المساعدة في الوجبات الخفيفة

من التهذيب دائمًا أن تسأل "ما الذي يمكنني إحضاره؟" وليلة رأس السنة الجديدة ليست استثناء، حتى إذا لم يقل المضيف شيئًا، فمن الجيد إحضار وجبة خفيفة بسيطة يمكن تقديمها كما هي مثل المكسرات، مزيج وجبة خفيفة، أو الفشار.

قم بتشغيل DJ

إذا كنت تفضل الموسيقى، فأعرض تنظيم قائمة تشغيل خاصة بالحفل من خلال خدمة البث المباشر، أو قم بتوصل هاتفك بجهاز الاستريو الخاص بالمضيف وشغل الدي جي.

إحضار شيئًا سخيفًا مجنونًا

مع مرور الليل، يمكن لحفلات ليلة رأس السنة الجديدة أن تصبح مجنونة بعض الشيء وفي بعض الأحيان يمكنك احضار مستلزمات الحفلات مثل القبعات، والأبواق، والشرارات، والأقنعة، والورق الملون، أو أحضر مجموعة من بطاقات التارو للتنبؤ بما سيأتي به العام المقبل.

تأكد من وصول الأشخاص إلى المنزل بأمان

ساعد المضيف على التأكد من وصول الجميع إلى المنزل بأمان، بما فيهم أنت.

قل شكرًا

احرص على شكر المضيف لقضاء ليلة ممتعة في اليوم التالي، ليس عليك إرسال خطاب رسمي عبر البريد، يستغرق إرسال رسالة نصية أو بريد إلكتروني سريعًا بضع دقائق فقط ويتم تقديره دائمًا.