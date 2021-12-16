الخميس 16 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي موقف تنفيذ مشروعات مشتركة

وزير النقل
وزير النقل

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل،  السفير مارك باريتي، سفير فرنسا بالقاهرة، لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها والتعاون المستقبلي في عدد من قطاعات النقل وخاصة في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.

وأكد الوزير أن التعاون الكبير مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات ومنها مجال  النقل يجسد العلاقات القوية بين الشعبين الصديقين، كما أعرب السفير الفرنسي عن اعتزازه وتقديره للقيادة السياسية في مصر والشعب المصري الصديق، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في كل المجالات ومنها قطاع النقل الذي شهد تطورًا كبيرًا، ونقلة نوعية كبيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدما التهنئة لوزير النقل على نجاح معرض ومؤتمر TRANSMEA202 1 الذي شهد توقيع العديد من العقود ومذكرات التفاهم بين الجانبين المصري والفرنسي.

ثم تباحث الجانبان حول التعاون في مجال السكة الحديدية في مشروع تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط طنطا/المنصورة/دمياط، وتجديد أعمال هندسة السكة من طنطا/المنصورة وازدواج السكة من المنصورة/دمياط والذي تشارك في تمويله وكالة التنمية الفرنسية، حيث أكد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذا المشروع الهام الذي سيساهم زيادة معدلات السلامة والأمان.


كما تم التباحث حول التعاون المشترك في مجال نقل البحري خاصة مع توقيع  اتفاقية شراكة  لتجهيز وتشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (EGMPT) ومجموعة CMA CGM، الرائدة عالمياًفي مجال الشحن والخدمات اللوجستية وبنسبة ٦٨٪ لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض ونسبة ٣٢٪ لشركة CMA CGM.

 وأكد الوزير أن هناك فرصا استثمارية واعدة في كافة الموانئ المصرية من الممكن أن تشكل تطورا إيجابيا كبيرا في مجال التعاون المشترك في مجال النقل البحري.

 

 


 


 

وزير النقل يستقبل السفير الفرنسي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات وزير النقل يستقبل السفير الفرنسي السفير الفرنسى بالقاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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