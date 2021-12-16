الخميس 16 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جنايات القاهرة تحيل أوراق «قاتل» للمفتي

اعدام
اعدام

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الخميس، إحالة أوراق قاتل زوجة شقيقه فى حلوان لمفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 1 يناير المقبل، للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عصام يحيى اليماني وإبراهيم فهمي صقر الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وبحضور وليد محمد الفاتح وكيل النيابة وأمانة سر ياسر عبد العاطى.

كشفت  النيابة العامة في قرار إحالة المتهم «ب.ف» للجنايات أنه  بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة ارتكب جريمة قتل زوجة شقيقه المجنى عليها «ز.ع» عمدًأ مع سبق الإصرار بدوافع الانتقام على إثر خلاف سابق بينهما ولد فى نفس الجانى حقد وضغينة تجاه ضحيته فبيت النية وعقد العزم على قتلها وأعد ما انتواه من نية خبيثة بإزهاق روحها، بجلبه سلاح أبيض «سكين» حتى ارتأى التوقيت الملائم بغياب شقيقه «زوجها» لتنفيذ ما يضمره فى نفسه وحبسه بوجدانه، فتسلل من مسكنه لمسكنها وما أن ظفر بها استل سلاحًا حادًا من بين طيات ملابسه والسابق إعداد بمسكنه وكال لها به عدة طعنات استقرت بعضها بصدرها وبمحاولتها المقاومة استقر الآخر بذراعها حتى خارت قوى ضحيته مستسلمة له فكال له طعنات أخرى بظهرها للتيقن من الإجهاز عليها فحقق ما ابتغاه وصمم عليه من إزهاق روحها بإحداثه الإصابات التى أودت بحياتها.

 

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس قاتل زوجة شقيقه إحالة أوراق المستشار محمد احمد عطية

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